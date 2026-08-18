Postuladora para CGC define el perfil de los candidatos y les prohíbe tener vínculos con partidos políticos

El futuro candidato a contralor general de Cuentas no puede tener vínculos con ningún partido político, según el perfil que se le va a exigir a los futuro aspirantes por parte de la comisión de postulación.

La postuladora que planea convocar esta semana a los profesionales interesados en dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), para el periodo 2026-2030, quienes para poder hacerlo deben llenar una serie de requisitos.

Entre ellos destacan aspectos enfocados en la ética y la independencia, además de los requisitos constitucionales como ser mayor de 40 años, ciudadano guatemalteco, estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos y ser de profesión contador público y auditor.

El perfil, a decir de grupos de observación, es la base para que los futuros candidatos al cargo sean personas que además de tener experiencia profesional y académica, cuenten con valores éticos y objetividad.

“Dirigir la CGC tiene como principio fiscalizar la utilización de los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado”, remarca el objetivo general del perfil del candidato a contralor.

Requisitos constitucionales

Para acreditar ser mayor de 40 años de edad, un requisito constitucional para optar al cargo de Contralor, el aspirante deberá presentar una fotocopia legalizada de su Documento Personal de Identificación (DPI).

Para demostrar ser guatemalteco, ya sea de origen o naturalizado, deberá entregar un certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap), o bien una declaración donde es reconocido como guatemalteco naturalizado.

Este aspecto generó algunos comentarios, pero el presidente de la comisión, Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), aclaró a los comisionados que no pueden hacer más que la ley dice.

Los comisionados dan lectura al perfil propuesto para los candidatos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“No podemos discriminar guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado, nos gustará o no, es apreciación; pero la ley dice ser guatemalteco”, dijo.

Mientras que para acreditar la profesión el aspirante deberá entregar una copia legalizada del titulo registrado en la CGC y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), además de un Registro Tributario Unificado y la constancia original de colegiado activo vigente.

Para respaldar la experiencia mínima de 10 años de ejercicio profesional basta con entregar documentos emitidos por las dependencias en donde trabajó, mismas que detallen el tiempo que estuvo trabajando.

Para respaldar estar en el cumplimiento de sus derechos y no tener juicios pendientes en materia de cuentas, deberá entregar una declaración jurada y un acta notarial de declaración jurada que respalde que no tiene procesos de ese tipo.

Impedimentos a consideración

Durante la aprobación de los aspectos relativos con la ética, la comisión también acordó pedir documentos que ayuden a la comisión determinar si un posible candidato cumple o no con requisitos éticos.

Entre ellos carencia de antecedentes penales; carencia de antecedentes policiales; solvencia fiscal emitida por la SAT; Registro Tributario Unificado junto a número de colegiado.

Así mismos documentos del Tribunal de Honor del colegio profesional que descarten sanciones, y constancias similares de los lugares de trabajo si se contaba con órganos disciplinarios.

También requieren una constancia de responsabilidad de violación de derechos humanos, extendida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto a cartas de recomendación de distintas dependencias.

A esto también será vital la ausencia de impedimentos, conocidas como tachas u objeciones, toda vez sean legítimamente aceptadas por el pleno de la comisión de postulación.

Lejos de partidos políticos

Los grupos de observación han advertido que es vital que los candidatos al puesto de Contralor General de Cuentas no tengan vínculos políticos, para así ejercer con total independencia.

Acá los futuros aspirantes deberán de presentar un acta notarial de declaración jurada que demuestre que “no tiene vínculos, representando o asesorando a personas individuales o jurídicas relacionadas con la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión fiscal, delitos financieros o contra la administración pública”, cita el perfil

En este aspecto los comisionados estuvieron de acuerdo que se necesita que cada aspirante acredite, con documentos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no tienen vinculo alguno con los distintos partidos políticos.