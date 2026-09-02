Amparo contra la postuladora de CGC busca anular las herramientas aprobadas para calificar a los aspirantes

La postuladora que tiene que elegir a los seis candidatos para contralor General de Cuentas aprobó las herramientas para calificar a los aspirantes, pero un amparo busca anular ese trabajo y que se ordene la repetición del proceso.

La acción de amparo fue promovida por Hugo Locón Suruy, que fue presentada ante el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ) el pasado 28 de agosto.

Suruy se identificó en el documento como contador y agremiado al Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), sin figurar en la lista de los profesionales que presentó su expediente para postularse al cargo de contralor.

La postuladora aprobó la tabla de gradación, una herramienta que busca calificar a los aspirantes en aspectos académicos, profesionales y éticos: también aprobó una guía de entrevistas para cuestionar públicamente a los profesionales.

Pero el amparo atribuye que la herramienta se hizo sin respetar los criterios que marca la Constitución Política de la República de Guatemala, y advierte que habrá posibles vulneraciones de los derechos de los aspirantes.

“En términos prácticos, la nómina queda reservada de antemano a quienes acrediten una antigüedad muy superior a la constitucionalmente exigida”, señala en la acción de amparo solicitada; además, asegura que no se están midiendo criterios éticos para considerar a los candidatos.

Amparo busca anular la tabla de gradación y la guía de entrevistas que aprobó la postuladora a Contralor General de Cuentas, la acción es promovida por Hugo Locón Suruy, que se identifica como colegiado del CPA quien no figura entre los aspirantes al cargo. pic.twitter.com/sIR53GQGH0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 2, 2026

La distribución de notas en la tabla aprobada fue de 60 puntos para la experiencia; 23 para la formación académica; 10 para la docencia; 5 para la producción doctrinal; y 2 para la proyección humana.

Evaluarán descargos

La postuladora para contralor General de Cuentas recibió 58 expedientes de profesionales interesados en el cargo, pero en una primera evaluación esa cantidad fue reducida temporalmente a 39.

La exclusión de 19 aspirantes no fue definitiva en ese momento, ya que la comisión habilitó varios días para que los afectados se defendieran y presentaran sus pruebas de descargo.

La comisión revisó los expedientes de todos los aspirantes, dejando fuera a aquellos que no acreditaron todos los documentos requeridos en la convocatoria o que no siguieron las instrucciones de la comisión.

Este jueves 3 de septiembre la comisión tendrá que evaluar las pruebas de descargo recibidas, para determinar si alguno será reincorporado al proceso o si de manera definitiva queda excluido.