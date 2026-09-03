Elección de contralor: 40 aspirantes siguen en el proceso y 18 quedan excluidos

La comisión de postulación para Contralor General de Cuentas definió que 40 profesionales se mantienen en la ruta para integrar la nómina de seis candidatos que se enviará al Congreso.

Este jueves 3 de septiembre la postuladora que preside Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), celebró su quinta sesión de trabajo, y finalizó la revisión de los descargos de los aspirantes cuyos expedientes presentaban alguna inconsistencia.

La comisión recibió los expedientes de 58 aspirantes y luego de una primera revisión 19 quedaron temporalmente excluidos por no cumplir los lineamientos acordados por la postuladora.

Los postulantes tuvieron oportunidad para justificar la ausencia de un documento o para hacer ver a la postuladora algún posible error en la revisión de sus documentos.

De los 19, 15 presentaron pruebas de descargo pero solo uno convenció a los comisionados de que su expediente está completo. En la sesión de este jueves se confirmó la sesión la exclusión definitiva de los otros 18 profesionales.

Mario Roberto Zamora Molina se reindorpora al proceso luego de acreditar constancias que demostraron que solicitó documentos en las fechas previstas, pero por errores técnicos no se los entregaron a tiempo.

Así, quedan 40 aspirantes, cuyo listado se publicará este viernes 4 de septiembre en el diario oficial.

Aspirantes reincorporados

Mario Roberto Zamora Molina

Perfiles excluidos

Otto René Gómez Soto Luis Alfredo Casimiro Domínguez Gilmer Antolín Matías Miranda Fredy López Guevara César Maximiliano Orozco Orozco Juan Carlos de la Cruz Pereira Efraín Ángel Matías Aguirre Edwin Bladimiro de León de León Rafel Adán Barrios Reyes Percy Iván Aguilar Argueta Rolando de Jesús de Paz Fajardo Oscar Hugo Werner Ochoa Ruth Amarilis Barrios Carreto Marvin Antonio Berduó Matzir Dorian Clive Maldonado Fuentes Nery Oswaldo Gallardo León Juana Anabella García Martínez José Abraham González Lemus

Pruebas psicométricas

La comisión también informó que los 40 aspirantes tienen una cita el próximo 8 de septiembre en la Universidad del Valle de Guatemala (UCG), con la finalidad de practicar pruebas psicométricas a los profesionales.

Esta universidad suele practicar este tipo de evaluaciones en los distintos procesos de comisiones de postulación, debido a que cuenta con estándares internacionales para este tipo de pruebas.

Además, a criterio de observadores, garantiza objetividad ya que es una casa de estudios que no participa en la postuladora, debido a que no tiene facultad de ciencias económicas.

La prueba para los aspirantes será en la UVG a las 9:30 horas y esos resultados no serán públicos, pero serán entregados a los comisionados para que tengan mayores criterios al momento votar para la nómina final de candidatos.