Postuladora para contralor admite 24 señalamientos contra aspirantes; tienen cinco días para defenderse

La postuladora para contralor general de Cuentas admitió este martes 24 señalamientos sociales contra aspirantes, quienes podrán presentar pruebas de descargo para contrarrestar las objeciones.

La comisión de postulación recibió 25 señalamientos, pero solo uno fue rechazado porque estar mal planteado; el resto, fueron tramitados para una posible consideración de los comisionados al momento de votar.

La tarea final de la postuladora es hacer una lista de seis candidatos al cargo de contralor general de Cuentas, que tiene que ser enviada al Congreso el próximo 22 de septiembre.

La comisión mantiene a 40 profesionales en contienda, pero un grupo de cinco reúne la mayor cantidad de cuestionamientos sociales, según los datos compartidos durante la sesión de la postuladora.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor, recibió siete señalamientos; Nora Liliana Segura Monzón, excontralora, obtuvo tres señalamientos; José Domingo Conde Juarez, recibió tres; Erick Fernando Mazariegos Salas, dos, y María Elizabeth Pacajá López, dos.

Hay otros aspirantes que recibieron señalamientos individuales, mientras que una de las objeciones fue presentada en contra de un grupo de nueve aspirantes que también fue admitida.

Todos los cuestionados pueden presentar pruebas de descargo en el campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL), las fechas 9, 10, 11, 14 y 16 de septiembre.

Aspirantes señalados

A continuación se presenta el número de señalamiento recibido en la postuladora, con el nombre del aspirante a quien va dirigido, por lo que quienes recibieron más de una objeción, aparecen más de una vez:

Jorge Giovanni Castellanos Erick Fernando Mazariegos Jorge Giovanni Castellanos Norma Liliana Segura Monzón Norma Liliana Segura Monzón María Elizabeth Pacajá López Jorge Giovanni Castellanos José Domingo Conde Juárez Carlos Humberto Echeverría Guzmán Eliezar Gamaliel Blanco Lémus César Armando Elías Ajcá Erick Fernando Mazariegos Nora Liliana Segura Monzón Jorge Giovanni Castellanos José Domingo Conde Juárez, Vilma del Rosario Xicará, Alejandro González Portocarrero, Marco Antonio Vélez González, César Armando Elías Ajcá, Jorge Luis Maldonado, Ericka Odeth del Carmen Guevara, Luis Antonio Marroquín Pimentel, Antonio Rivas Tuyuc Julio Otoniel Roca Morales Juan Alberto Monzón Erick Adolfo Pérez Huinac José Domingo Conde Juárez María Elizabeth Pacajá López Jorge Giovanni Castellanos Jorge Giovanni Castellanos Élfego Odair Castañón Luis Antonio Marroquín

La evaluación

La postuladora planea evaluar en la sesión del 17 de septiembre las pruebas de descargo que, en caso ser aceptadas, no implica la expulsión de algún aspirante, pero brinda argumentos sólidos para que la comisión brinde, o no, su voto.

Para esa misma sesión, la postuladora tiene previsto calificar a los 40 aspirantes con la tabla de gradación, una herramienta que mide aspectos académicos, laborales y éticos.

Esta reunión, a criterio de comisionados, podría extenderse por horas, ya que esa nota es vital para que un profesional sea considerado para la nómina final de seis candidatos.

La postuladora no logró definir una línea de corte, es decir, una nota mínima, pero los 15 mejor calificados podrán ser considerados, y serán objeto de la entrevista que ayude a los comisionados a tener más criterios para la elección final.