Qué buscaba el MP en la Usac: denuncia pide establecer qué ocurrió con registros académicos de estudiantes

Los registros académicos de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) forman parte de una investigación del Ministerio Público (MP), que entre el viernes 18 y sábado 19 de septiembre ingresó en el campus central en busca de información almacenada en equipos y sistemas informáticos.

La orden judicial autorizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia y contempló la búsqueda de información digital relacionada con los sistemas utilizados por Registro y Estadística.

El MP informó después que registró equipos de cómputo, aseguró información y secuestró evidencia que será sometida a análisis técnico-científicos. La Usac sostiene que la diligencia fue suspendida y posteriormente afirmó que el allanamiento no se efectuó por incumplimiento de requisitos legales.

Las versiones contrapuestas fueron informadas por Prensa Libre este sábado.

Las diligencias se originaron por denuncias sobre la presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles.

Una de estas fue presentada por Carlos Waldemar Barrios Echeverría, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien pidió al MP establecer qué ocurrió con su registro académico.

La denuncia fue planteada contra el jefe del Departamento de Registro y Estadística por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, discriminación y supresión, ocultación o destrucción de documentos.

#Urgente



El @MPguatemala lidera allanamiento en la USAC por el caso de los estudiantes no inscritos por presuntamente oponerse al rector Walter Mazariegos. El MP busca extraer información y analizar los registros. pic.twitter.com/UlKf1DhZz0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 18, 2026

De estar inscrito a no aparecer

Barrios relata que el 15 de julio intentó asignarse cursos del segundo semestre de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado.

“Para realizar esta acción debe estar inscrito en este ciclo lectivo”, le respondió la plataforma, según una captura de pantalla proporcionada por el estudiante al MP.

Barrios asegura que cursa el décimo semestre.

Después intentó ingresar en el sistema de Registro y Estadística para descargar una certificación, pero tampoco pudo hacerlo.

Otra captura indica que no tenía un correo electrónico registrado y que debía actualizar sus datos en las ventanillas de esa dependencia.

Barrios acudió ese mismo día a Registro y Estadística. Según su relato, personal de esa unidad le indicó que su perfil no aparecía activo.

Entre los documentos que presentó figuran una certificación de inscripción correspondiente al ciclo académico 2026, un certificado de cursos aprobados y un reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIF-Usac).

El estudiante dijo a Prensa Libre que espera que un peritaje permita establecer qué usuarios tuvieron acceso a los perfiles y qué operaciones efectuaron.

Barrios aseguró también que, hasta la noche de este sábado, el MP no lo había citado para ratificar su denuncia.

Comunicado oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. pic.twitter.com/p2mnNEULBb — Universidad de San Carlos de Guatemala (@USAC_oficial) September 19, 2026

Otros estudiantes

Jennifer de la Cruz, estudiante de la misma facultad, también reportó problemas con su registro académico.

De la Cruz afirmó que los afectados acudieron al MP y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) después de solicitar respuestas sobre sus registros.

Los estudiantes han relacionado los hechos con su oposición a la administración de Walter Mazariegos.

De la Cruz afirmó que las acciones estaban dirigidas contra estudiantes identificados con la oposición universitaria.

El MP ha informado que investiga la presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles, pero no ha señalado públicamente un motivo.

Aníbal García, abogado y excandidato a rector, afirmó que existen más de 20 denuncias relacionadas con hechos que los denunciantes atribuyen al proceso de elección de rector, a las que posteriormente se agregaron casos por los registros académicos.

García dijo desconocer quiénes son investigados actualmente por el MP y cuál es el alcance de las pesquisas.

Hoy sí entró la PNC a la USAC, es decir aquella autonomía que Arévalo "respetaba" era sólo un discurso. Aunque no esperamos mucho, que sea sólo el punto de partida para dar justicia a todos los estudiantes y trabajadores contra quienes se ha actuado arbitrariamente. #USACLibre pic.twitter.com/8fKPVWJvAz — Carlos Barrios (@Charts502) September 19, 2026

Qué abarcaba la búsqueda

La orden judicial utilizada para ingresar en la Usac permitió buscar información relacionada con los sistemas informáticos que respaldan los servicios de Registro y Estadística.

La autorización incluyó la identificación y preservación de registros digitales, bases de datos y otros recursos informáticos vinculados con el portal de esa dependencia, así como servidores físicos, virtuales o servicios utilizados para alojar la información.

El período señalado en la orden comprende información entre enero y julio del 2026.

El alcance de la autorización permite ubicar las diligencias en el mismo período en que Barrios y otros estudiantes reportaron los problemas con sus registros.

El MP no ha detallado qué equipos fueron registrados, qué información fue copiada o secuestrada ni qué resultados han producido los análisis.

En la fase de calificación a los aspirantes a Contralor no se encuentra el comisionado Byron Mejía, decano de la USAC y asociado por grupos sociales como hombre de confianza del rector Walter Mazariegos. pic.twitter.com/Ub6GwfAna9 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 18, 2026

Lo ocurrido durante la noche

La Usac afirmó que durante las diligencias surgieron cuestionamientos sobre la orden judicial y que el propio MP suspendió las actuaciones.

En un pronunciamiento difundido mientras fiscales y agentes permanecían en el campus, la universidad sostuvo que, después de más de ocho horas, las autoridades intentaban subsanar lo que calificó como errores de forma y de fondo.

A las 2 horas del sábado, según la Usac, la diligencia todavía continuaba.

La universidad también denunció que trabajadores habrían permanecido dentro de las instalaciones y que uno de ellos habría estado bajo custodia policial sin orden de aprehensión. La Usac reportó además que algunos trabajadores habrían presentado problemas de salud durante el procedimiento.

Werner García, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo Superior Universitario, dijo que el jefe de Registro y Estadística presentó quebrantos de salud y necesitó asistencia.

El MP no ha informado que existan capturas relacionadas con esta investigación.

Las fuerzas de seguridad abandonaron el campus a las 5.06 horas del sábado 19 de septiembre, según la universidad.

El MP sostiene que antes de concluir las diligencias aseguró información y secuestró evidencia.

Los análisis de ese material continúan, según la respuesta proporcionada por el ente investigador a Prensa Libre.