Allanamientos en la Usac: MP confirma secuestro de evidencia y universidad niega ejecución de diligencias

El Ministerio Público (MP) informó este sábado 19 de septiembre que las diligencias de allanamiento en la Usac concluyeron por la mañana con el acompañamiento de las fuerzas policiales, mientras que esa casa de estudios aseguró que las diligencias no se efectuaron porque se incumplieron los requisitos.

El MP confirmó que las diligencias se efectuaron en el marco de "denuncias relacionadas con la presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles".

Como consecuencia de las operaciones, el ente investigador dijo que se practicó el registro de equipos de cómputo, se aseguró la información pertinente y se procedió al secuestro de evidencia.

"Todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación", dijo el MP, que calificó los resultados de los allanamientos como "positivos".

El MP enfatizó que cuenta con la "respectiva autorización judicial" dictada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente, que las operaciones se ejecutaron dentro del plazo ordenado.

De acuerdo con la información, las fuerzas policiales se retiraron de las instalaciones de la Usac este sábado por la mañana.

El viernes por la tarde se conoció que elementos de la Policía y fiscales del MP ingresaron a la casa de estudios a raíz del proceso que se sigue de denuncias de estudiantes que no fueron inscritos por presuntamente oponerse a la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Imagen proporcionada por el MP sobre el secuestro de evidencias. (Foto: MP)

Usac contradice al MP

Entretanto, la Usac informó este sábado, mediante un escueto comunicado en las redes sociales, que las diligencias de allanamiento del MP no se habían efectuado porque "los requisitos legales fueron incumplidos".

"El Ministerio Público se retira de las instalaciones el día sábado 19 de septiembre siendo las 5:06 horas (después de 12 horas). No se realizó la diligencia de allanamiento por incumplir los requisitos legales", dice el texto.

La Usac informó el viernes que, ante las diligencias efectuadas, giró instrucciones a las dependencias correspondientes para colaborar y determinar, con base en documentos y criterios técnicos, las circunstancias relacionadas con los casos sometidos a revisión.

En un segundo comunicado, la Usac manifestó su preocupación por las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia efectuadas en el Campus Central y en sistemas informáticos de la institución, y pidió aclarar las circunstancias de las diligencias.

(Foto: MP)

(Foto: MP)