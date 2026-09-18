Comisión define los 15 elegibles para candidatos a contralor con aspirantes tachados de poca ética y nula independencia

Guatemala

Comisión define los 15 elegibles para candidatos a contralor con aspirantes tachados de poca ética y nula independencia

Los observadores destacan que la postuladora es de las mejores del 2026, pero que fue la que recibió menos aspirantes con excelencia profesional y moral.

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La postuladora planea entrevistar mañana a los 15 mejor calificados y hacer la nómina de candidatos el domingo 20 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

El trabajo final de la postuladora a contralor general de Cuentas no será fácil, según los observadores, que señalan que la integración de los 15 elegibles para ser candidatos se hizo con profesionales cuestionados sobre su ética e independencia.

De los elegibles, siete mantienen señalamientos por cercanía con actores políticos que, a criterio de la sociedad civil, compromete su independencia al frente de una institución como la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esa institución se encarga de vigilar el buen uso de los recursos públicos, y es clave para el próximo evento electoral por la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito.

Los grupos de observación destacaron desde el inicio de la postuladora que habría grupos de poder político que buscarían incidir en la elección, por lo que destacaban la necesidad de invitar a los mejores profesionales a postularse.

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POSTULADORA CONTRALOR. Se llev a cabo sesin de la Comisin de Postulacin para Contralor General en las instalaciones de la Universidad Rafael Landvar. Para este da, el punto ms importante, era la votacin para la lnea de corte a la hora de analizar los 40 expedientes de los candidatos a Contralor. En la imagen, sesin de la Comisin de Postulacin. Juan Diego Gonzlez. 030926

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Pero los expedientes que ingresaron, a decir de los observadores, no reunió a lo mejor del gremio económico, lo que se reflejó con la integración de los 15 mejores, entre los que se deben definir a los candidatos para Contralor.

Los mejor calificados

  1. Marco Antonio Velez, 91 puntos
  2. Luis Antonio Marroquín, 89 puntos
  3. Carlos Humberto Echeverría, 87 puntos
  4. Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, 81 puntos
  5. Nora Liliana Segura Monzón, 77 puntos
  6. Oscar Alberto Hernández Romero, 74 puntos
  7. Jorge Luis Maldonado Maldonado, 71 puntos
  8. Julio Otoniel Roca Morales, 70 puntos
  9. César Armando Elías, 67 puntos
  10. Erica Odeth del Carmen Guevara, 67 puntos
  11. Carlos Emilio Morales, 65 puntos
  12. Elfego Odair Castañon González65 puntos
  13. Erick Fernando Mazariegos Salas, 63 puntos
  14. Edgar René Casasola, 63 puntos
  15. Oscar Mauricio López Ixcolin, 62 puntos

De ellos, los siete que mantiene señalamientos son Carlos Echeverría, vinculado con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); César Elías, relacionado con Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta condenada por corrupción.

Giovanni Castellanos, subcontralor que habría acreditado grados académicos con documentos poco confiables y conductas antiéticas; Erick Mazariegos, vinculado con el expresidente Alejandro Giammattei.

La postuladora comenzó este jueves con la calificación y concluyó el viernes. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

También Nora Segura, excontralora señalada de presionar a auditores para no denunciar a la municipalidad de Quetzaltenango en un caso por presunta corrupción.

Asimismo, se incluyó a Elfego Castañon, subcontralor señalado de poca independencia por parentesco con un diputado oficial y presuntas actitudes de nepotismo en la CGC; y a Luis Antonio Marroquín, señalado por dudas en la forma que habría obtenido documentos para participar en el actual proceso de Contralor.

Postuladora sin opciones

Para el Movimiento Projusticia y Alianza por las Reformas, la comisión de postulación a contralor general de Cuentas es de las mejores del 2026, destacando, por mucho, de las postuladoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Ministerio Público (MP).

Pero a pesar de haber tenido cuidado con las herramientas de evaluación y el perfil exigido a los aspirantes, no tuvo tantas buenas opciones para perfilar a los seis candidatos para jefe de la CGC, según las fuentes.

Esta critica la resaltan las dos organizaciones en la integración de los elegibles para ser candidato a contralor, ya que figuran algunos profesionales que no lograron desvanecer los señalamientos sociales en contra.

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“La tabla de gradación fue excelente, los criterios de evaluación en términos generales van bien, pero a la hora de contrastar el perfil académico y profesional con el de idoneidad y ética, hay un choque, los mejores calificados con los resultados de un instrumento de evaluación colisiona con el perfil ético que tienen”, dijo Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia.

Esta poca cantidad de opciones hace que la comisión tenga más complejo integrar el próximo domingo la lista de seis candidatos para jefe de la CGC, ya que están entre la espada y la pared.

Los comisionados durante la calificación de expedientes. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Será complejo para los comisionados alcanzar consenso, será difícil votar por alguien con buena nota, pero con tachas; o bien sin tachas pero con una baja nota, será un dilema para la comisión”, indicó Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

Pese a esa complejidad, Ibarra es clara que los comisionados deberían de ser coherentes con esos futuros votos, ya que apenas este jueves demostraron no confiar en la independencia y ética de algunos aspirantes que ahora son opciones de candidatos.

“Para ser coherentes con esa decisión los comisionados tendrían que guiarse por el perfil ético y no votar por aquellos, que ellos mismos señalaron como aspirantes que mantienen tachas”, indicó.

Las calificaciones

NúmeroAspiranteCalificación
1Vilma del Rosario Xicará Tacay56
2Oscar Eduardo Solórzano Castillo50
3Juan Alberto Monzón Esquivel48
4Marco Antonio Vélez González91
5Julio Otoniel Roca Morales70
6José Álvaro García de León58
7Luis Alberto Nájera Socorec39
8Carlos Emilio Morales Cancino65
9Carlos Aguilar Sarat53
10Carlos Humberto Echeverría Guzmán87
11Oscar Mauricio López Ixcolin62
12Gerber Antonio Sipac López28
13Jorge Luis Maldonado Maldonado71
14Marvin Otoniel Sajquim Méndez51
15Eliezer Gamaliel Blanco Lémus55
16César Armando Elías Ajca67
17Pablo Ramón Ajtun Pérez38
18María Elizabeth Pacajá López55
19Irma Consuelo Cristóbal Pérez30
20Jorge Giovanni Castellanos Gudiel81
21Raymond Hugo David Menéndez Ezquivel1
22Luis Antonio Marroquín Pimentel89
23Jorge Orlando García Chacón52
24Ronal Jesús Joachín Auyón30
25Mario Roberto Zamora Molina45
26Erick Fernando Mazariegos Salas63
27Antonio Rivas Tuyuc35
28Edgar René Casasola Casasola63
29José Domingo Conde Juárez58
30Oscar Alberto Hernández Romero74
31Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare77
32Carlos Fernando Ortega Jiménez40
33Jorge Anthony Villatoro Esteban38
34Mario Lionel Monterroso Velásquez53
35Jorge Enrique Dávila Martínez58
36Alejandro González Portocarrero57
37Rosalinda Padilla Jocol12
38Erica Odeth Del Carmen Guevara García67
39Elfego Odair Castañón González65
40Hugo Ovidio Chacón Cabrera58

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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CGC de Guatemala Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas Contralor General de Cuentas Elección de CGC 
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