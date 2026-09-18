Guatemala
Comisión define los 15 elegibles para candidatos a contralor con aspirantes tachados de poca ética y nula independencia
Los observadores destacan que la postuladora es de las mejores del 2026, pero que fue la que recibió menos aspirantes con excelencia profesional y moral.
La postuladora planea entrevistar mañana a los 15 mejor calificados y hacer la nómina de candidatos el domingo 20 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).
El trabajo final de la postuladora a contralor general de Cuentas no será fácil, según los observadores, que señalan que la integración de los 15 elegibles para ser candidatos se hizo con profesionales cuestionados sobre su ética e independencia.
De los elegibles, siete mantienen señalamientos por cercanía con actores políticos que, a criterio de la sociedad civil, compromete su independencia al frente de una institución como la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Esa institución se encarga de vigilar el buen uso de los recursos públicos, y es clave para el próximo evento electoral por la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito.
Los grupos de observación destacaron desde el inicio de la postuladora que habría grupos de poder político que buscarían incidir en la elección, por lo que destacaban la necesidad de invitar a los mejores profesionales a postularse.
Pero los expedientes que ingresaron, a decir de los observadores, no reunió a lo mejor del gremio económico, lo que se reflejó con la integración de los 15 mejores, entre los que se deben definir a los candidatos para Contralor.
Los mejor calificados
- Marco Antonio Velez, 91 puntos
- Luis Antonio Marroquín, 89 puntos
- Carlos Humberto Echeverría, 87 puntos
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, 81 puntos
- Nora Liliana Segura Monzón, 77 puntos
- Oscar Alberto Hernández Romero, 74 puntos
- Jorge Luis Maldonado Maldonado, 71 puntos
- Julio Otoniel Roca Morales, 70 puntos
- César Armando Elías, 67 puntos
- Erica Odeth del Carmen Guevara, 67 puntos
- Carlos Emilio Morales, 65 puntos
- Elfego Odair Castañon González65 puntos
- Erick Fernando Mazariegos Salas, 63 puntos
- Edgar René Casasola, 63 puntos
- Oscar Mauricio López Ixcolin, 62 puntos
De ellos, los siete que mantiene señalamientos son Carlos Echeverría, vinculado con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); César Elías, relacionado con Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta condenada por corrupción.
Giovanni Castellanos, subcontralor que habría acreditado grados académicos con documentos poco confiables y conductas antiéticas; Erick Mazariegos, vinculado con el expresidente Alejandro Giammattei.
También Nora Segura, excontralora señalada de presionar a auditores para no denunciar a la municipalidad de Quetzaltenango en un caso por presunta corrupción.
Asimismo, se incluyó a Elfego Castañon, subcontralor señalado de poca independencia por parentesco con un diputado oficial y presuntas actitudes de nepotismo en la CGC; y a Luis Antonio Marroquín, señalado por dudas en la forma que habría obtenido documentos para participar en el actual proceso de Contralor.
Postuladora sin opciones
Para el Movimiento Projusticia y Alianza por las Reformas, la comisión de postulación a contralor general de Cuentas es de las mejores del 2026, destacando, por mucho, de las postuladoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Ministerio Público (MP).
Pero a pesar de haber tenido cuidado con las herramientas de evaluación y el perfil exigido a los aspirantes, no tuvo tantas buenas opciones para perfilar a los seis candidatos para jefe de la CGC, según las fuentes.
Esta critica la resaltan las dos organizaciones en la integración de los elegibles para ser candidato a contralor, ya que figuran algunos profesionales que no lograron desvanecer los señalamientos sociales en contra.
“La tabla de gradación fue excelente, los criterios de evaluación en términos generales van bien, pero a la hora de contrastar el perfil académico y profesional con el de idoneidad y ética, hay un choque, los mejores calificados con los resultados de un instrumento de evaluación colisiona con el perfil ético que tienen”, dijo Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia.
Esta poca cantidad de opciones hace que la comisión tenga más complejo integrar el próximo domingo la lista de seis candidatos para jefe de la CGC, ya que están entre la espada y la pared.
“Será complejo para los comisionados alcanzar consenso, será difícil votar por alguien con buena nota, pero con tachas; o bien sin tachas pero con una baja nota, será un dilema para la comisión”, indicó Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.
Pese a esa complejidad, Ibarra es clara que los comisionados deberían de ser coherentes con esos futuros votos, ya que apenas este jueves demostraron no confiar en la independencia y ética de algunos aspirantes que ahora son opciones de candidatos.
“Para ser coherentes con esa decisión los comisionados tendrían que guiarse por el perfil ético y no votar por aquellos, que ellos mismos señalaron como aspirantes que mantienen tachas”, indicó.
Las calificaciones
|Número
|Aspirante
|Calificación
|1
|Vilma del Rosario Xicará Tacay
|56
|2
|Oscar Eduardo Solórzano Castillo
|50
|3
|Juan Alberto Monzón Esquivel
|48
|4
|Marco Antonio Vélez González
|91
|5
|Julio Otoniel Roca Morales
|70
|6
|José Álvaro García de León
|58
|7
|Luis Alberto Nájera Socorec
|39
|8
|Carlos Emilio Morales Cancino
|65
|9
|Carlos Aguilar Sarat
|53
|10
|Carlos Humberto Echeverría Guzmán
|87
|11
|Oscar Mauricio López Ixcolin
|62
|12
|Gerber Antonio Sipac López
|28
|13
|Jorge Luis Maldonado Maldonado
|71
|14
|Marvin Otoniel Sajquim Méndez
|51
|15
|Eliezer Gamaliel Blanco Lémus
|55
|16
|César Armando Elías Ajca
|67
|17
|Pablo Ramón Ajtun Pérez
|38
|18
|María Elizabeth Pacajá López
|55
|19
|Irma Consuelo Cristóbal Pérez
|30
|20
|Jorge Giovanni Castellanos Gudiel
|81
|21
|Raymond Hugo David Menéndez Ezquivel
|1
|22
|Luis Antonio Marroquín Pimentel
|89
|23
|Jorge Orlando García Chacón
|52
|24
|Ronal Jesús Joachín Auyón
|30
|25
|Mario Roberto Zamora Molina
|45
|26
|Erick Fernando Mazariegos Salas
|63
|27
|Antonio Rivas Tuyuc
|35
|28
|Edgar René Casasola Casasola
|63
|29
|José Domingo Conde Juárez
|58
|30
|Oscar Alberto Hernández Romero
|74
|31
|Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare
|77
|32
|Carlos Fernando Ortega Jiménez
|40
|33
|Jorge Anthony Villatoro Esteban
|38
|34
|Mario Lionel Monterroso Velásquez
|53
|35
|Jorge Enrique Dávila Martínez
|58
|36
|Alejandro González Portocarrero
|57
|37
|Rosalinda Padilla Jocol
|12
|38
|Erica Odeth Del Carmen Guevara García
|67
|39
|Elfego Odair Castañón González
|65
|40
|Hugo Ovidio Chacón Cabrera
|58