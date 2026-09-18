Masacre en la zona 6: balacera deja cuatro hombres muertos en una venta de churros

Cuatro hombres murieron en un ataque armado ocurrido este viernes 18 de septiembre en una venta de churros en la colonia Los Ángeles de la zona 6 de la capital, informaron los Bomberos Municipales.

El ataque fue reportado en la 23 avenida y 2a. calle de la zona 6, adonde fueron movilizados técnicos en urgencias médicas después de que vecinos alertaran a los socorristas, tras escuchar varias detonaciones.

Los paramédicos evaluaron a cuatro hombres y determinaron que habían muerto. La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área para preservar los indicios que serán procesados por el Ministerio Público (MP).

“23 Avenida y 2a Calle, zona 6, Ciudad de Guatemala. Bomberos Municipales atienden un ataque armado reportado cerca de una venta informal de alimentos típicos. Paramédicos localizan a cuatro hombres sin signos vitales”, señalaron los socorristas en sus redes sociales.

Agregaron: “Las autoridades mantienen completamente cerrado el sector, tanto para vehículos como para peatones. Bomberos Municipales brinda asistencia y acompañamiento a familiares, quienes esperan autorización para identificar a las víctimas”.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala reportó complicaciones en la circulación vehicular debido al ataque armado.

La PMT recomendó utilizar rutas alternas y evitar transitar por el sector mientras las autoridades desarrollan las diligencias.

Hasta el momento, la PNC no ha informado sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre posibles responsables.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran que los cuerpos quedaron en distintos puntos del lugar. Sin embargo, las autoridades no han informado si las víctimas intentaron huir durante el ataque.

Tampoco se ha establecido cuántas personas participaron en el hecho ni cómo ocurrió. Las autoridades continuarán las diligencias para determinar las circunstancias del ataque y establecer la identidad de los responsables.

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23 Avenida y 2a Calle, zona 6, Ciudad de Guatemala. Bomberos Municipales atienden un ataque armado reportado cerca de una venta informal de alimentos típicos. Paramédicos localizan a cuatro hombres sin signos vitales. #SiempreEstamos pic.twitter.com/sSQA2Ob7kl — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 19, 2026

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