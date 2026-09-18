MP efectúa allanamiento en la USAC por caso de estudiantes no inscritos

Un operativo se efectúa este 18 de septiembre en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el que participan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de Ministerio Público (MP).

Fuentes del MP informaron que se trata del caso de estudiantes no inscritos en la casa de estudios por presuntamente oponerse a la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Fiscales del Ministerio Público buscarían extraer información y analizar los registros en busca de anomalías, según las fuentes.

Se reporta presencia de agentes policiales en los alrededores de la Usac, por lo que autoridades de Tránsito recomiendan precaución a los automovilistas.

De momento, el MP no ha ampliado detalles de la diligencia ni ha informado si existen órdenes de captura.

“Al finalizar las diligencias se compartirán los resultados, así como el carácter de las mismas, para no entorpecer con las investigaciones, pues siguen en curso en estos instantes”, señaló el Departamento de Comunicación y Prensa del MP.

El pasado 20 de julio, los estudiantes afectados por la desaparición de sus registros académicos en la Usac afirmaron que agotarán la vía administrativa para conocer las razones por las que fueron eliminados del sistema de Registro y Estadística de la universidad.

Una estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad, explicó ese día que presentaría un memorial solicitado por las autoridades universitarias, en espera de una respuesta oficial.

Indicó que el objetivo es obtener una explicación sobre por qué sus datos fueron borrados del sistema y conocer con qué fundamento se tomó esa decisión.

La estudiante aseguró que la situación constituye una forma de represalia contra quienes han manifestado una postura crítica hacia la administración del rector Walter Mazariegos y afirmó que se busca enviar un mensaje al resto de la comunidad universitaria.

Los estudiantes estiman que entre 40 y 50 personas de distintas facultades y escuelas no facultativas se encuentran en una situación similar, aunque señalaron que varias han preferido no hacer pública su identidad por temor a represalias.

Jennifer de la Cruz, estudiante de Derecho, notó que su registro desapareció de un día para otro cuando intentó asignarse cursos para el semestre y el sistema le indicó que no estaba inscrita, pese a contar con su constancia de inscripción.

Al acudir a Registro y Estadística, aseguró que las autoridades le confirmaron que su información ya no aparecía en la plataforma y que, tras varios intentos por obtener una explicación, le solicitaron presentar un memorial. "Es un tema que depende directamente de Registro y Estadística y de su voluntad para solucionarlo. Lo preocupante es que nos están perjudicando porque no podemos asignarnos el semestre", afirmó.

En paralelo, el diputado José Chic informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el jefe del Departamento de Registro y Estadística de la Usac, Bryan Fuentes Paz, por los posibles delitos de supresión, ocultación o destrucción de documentos, destrucción de registros informáticos y abuso de autoridad.

El legislador coincidió en que son más de 40 estudiantes de distintos centros, incluidas las extensiones regionales, quienes han denunciado que desaparecieron de los registros institucionales sin que existiera un procedimiento administrativo o una resolución de expulsión que justificara esa medida.

#Urgente



El @MPguatemala lidera allanamiento en la USAC por el caso de los estudiantes no inscritos por presuntamente oponerse al rector Walter Mazariegos. El MP busca extraer información y analizar los registros. pic.twitter.com/UlKf1DhZz0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 18, 2026