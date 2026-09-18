Reportan disturbios previo a elección en Cunor de la USAC y denuncian quema de llantas

La elección de director del Centro Universitario del Norte (CUNOR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se desarrolla este 18 y 19 de septiembre en medio de protestas y un conflicto que se arrastra desde los comicios de octubre de 2025.

La noche del 17 de septiembre, previo al inicio de la jornada electoral, fueron colocadas mantas y llantas frente al portón del Centro ubicado en Alta Verapaz, algunas de las cuales fueron incendiadas.

Estudiantes del centro, que solicitaron mantener su identidad, señalaron que los hechos ocurrieron en el contexto de las diferencias que persisten desde la elección anterior.

No está esclarecido quiénes colocaron las mantas o incendiaron las llantas. La presencia de estos grupos ocurre mientras distintos sectores del CUNOR mantienen posturas encontradas sobre el proceso electoral y la conducción del centro.

El Comité de Huelga de Ingeniería publicó un comunicado en sus redes sociales en el que afirmó que no respalda acciones que busquen entorpecer las elecciones. El colectivo respalda al licenciado Fredy Geovani Macz Choc, de la Planilla 2.

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El conflicto que arrastra el CUNOR

La actual elección ocurre casi un año después de los comicios realizados el 18 de octubre de 2025, en los que la Planilla 1, encabezada por Armando Ruiz, obtuvo 1 mil 468 votos, frente a los 468 de la Planilla 2, encabezada por Fernando Monterroso.

Aunque Ruiz resultó electo, no asumió la dirección del centro y Gonzalo Eskenazi continúa en el cargo.

El conflicto electoral también estuvo acompañado por protestas estudiantiles y por el despido de 12 docentes que habían apoyado a Ruiz. Ocho de ellos acudieron a los tribunales y el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social ordenó el 20 de marzo su reinstalación inmediata, además del pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir y una multa de Q1.36 millones contra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Los docentes han señalado que sus despidos fueron represalias relacionadas con su participación en la elección de 2025. La resolución judicial, según los afectados, aún no ha sido ejecutada.

Las protestas también han incluido reclamos estudiantiles por situaciones administrativas y por la elección del director. En este contexto, la nueva convocatoria para elegir a las autoridades del CUNOR se desarrolla con posiciones enfrentadas entre grupos de estudiantes y docentes.

La elección está programada para el 18 y 19 de septiembre.

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