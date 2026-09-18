Juzgado tramita querella contra Neto Bran por supuestas anomalías y ordena enviar expediente a la CSJ

Un juzgado penal dio trámite a una querella contra el alcalde de Mixco, Neto Bran, y ordenó remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que el jefe edil goza de derecho de antejuicio.

La resolución fue emitida este viernes 18 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Mixco.

La querella fue presentada por los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) Orlando Blanco, José Chic y Jairo Flores, así como por los concejales de oposición Mario Roberto Castellanos Anderson y Cindy Sucely Rodríguez Rodas.

El juzgado tuvo por recibida la acción y ordenó formar el expediente correspondiente.

La resolución cita el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio, decreto 85-2002, que establece el procedimiento que debe seguir un juez cuando recibe una denuncia o querella contra un dignatario o funcionario que goza de ese derecho.

Según la disposición citada por el juzgado, el juez debe inhibirse de continuar conociendo el caso y elevar el expediente a la CSJ en un plazo no mayor de tres días hábiles.

La resolución judicial no determina la responsabilidad de Bran respecto de los señalamientos planteados por los querellantes. El juzgado se limitó a recibir la acción y disponer su traslado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley en Materia de Antejuicio.

Señalamientos por proyecto municipal

La acción judicial se produce después de que los diputados de VOS y los concejales de oposición denunciaron el jueves 17 de septiembre supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Municipalidad de Mixco y anunciaron acciones legales.

Rodríguez afirmó que, desde el comienzo de su gestión junto con Castellanos, identificaron situaciones que, a su criterio, ameritaban fiscalización en el Concejo Municipal y la Municipalidad.

La concejal indicó que las fiscalizaciones se han concentrado en las finanzas municipales y que uno de los proyectos cuestionados es el distribuidor vial de las colonias La Cuchilla y El Milagro.

Flores aseguró que las pesquisas comenzaron después de una fiscalización de campo efectuada con los concejales y que, a partir de esa visita, revisaron aspectos financieros y administrativos de la Municipalidad.

Según el diputado, la bancada ha documentado nueve casos que serán divulgados de manera progresiva. El primero corresponde al distribuidor vial de la colonia El Milagro.

Cuestionan ejecución de obra

Flores afirmó que la Municipalidad obtuvo un préstamo por Q150 millones en un banco del sistema para proyectos de infraestructura y agua, y que parte de esos recursos se destinarían al distribuidor vial.

Según la información presentada por el diputado, el monto contractual de la obra asciende a Q61.9 millones.

Flores señaló que se desembolsó un anticipo cercano a Q13 millones, equivalente al 20% del contrato. También aseguró que, 13.5 meses después, el avance físico facturado era del 9.63%.

El legislador agregó que, según un informe de supervisión citado durante la conferencia, las perforaciones de pilotes, consideradas una etapa estructural del proyecto, todavía no registraban avances a la fecha del documento.

También cuestionó que durante una visita de fiscalización al proyecto no encontraron trabajadores de la empresa contratista ni la oficina de obra que, según indicó, debía funcionar en el lugar.

Flores aseguró que los costos del proyecto, al incluir la supervisión y los intereses financieros del préstamo, alcanzarían unos Q69 millones.

Los diputados también cuestionaron el manejo de los recursos provenientes del crédito y la situación de la cuenta única del Tesoro Municipal.

Flores afirmó que esa cuenta se encontraría sobregirada y sostuvo que existirían gastos sin registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). Estos señalamientos serán trasladados a las autoridades para que sean investigados.

Los congresistas anunciaron además que citarán a representantes de la empresa contratista y de la supervisora, así como a personal de la Municipalidad, para continuar con la fiscalización.

Bran rechaza señalamientos

Ante los señalamientos, Bran respondió en sus redes sociales y acusó a Flores de mentir sobre la ejecución del distribuidor vial.

El alcalde aseguró que el proyecto continúa en ejecución y rechazó las afirmaciones del diputado sobre la obra.

Bran también señaló a Flores por supuesto tráfico de influencias. Según el alcalde, en una ocasión el diputado le pidió contratar en la Municipalidad de Mixco a una mujer con quien mantenía una relación. El jefe edil no identificó a la persona.

Bran agregó que, después de hacer público ese señalamiento, la mujer presentó una denuncia en su contra y solicitó medidas de seguridad al considerarse agraviada.

El alcalde también afirmó que Flores tiene 135 denuncias en el MP y lo señaló por supuestos hechos de corrupción cuando trabajó en el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

Estos últimos señalamientos corresponden a declaraciones de Bran y no forman parte de los hechos establecidos por la resolución judicial.

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