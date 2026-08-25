Usac justifica compra directa de “perro robot” por casi Q90 mil en innovación y mejora continua

Según los documentos del concurso en Guatecompras, adjudicado el pasado 1 de julio, la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sustentó el proyecto en la necesidad de fortalecer las áreas académicas e institucionales mediante la innovación.

Sin embargo, el informe no detalla la aplicación práctica inmediata que tendrá el dispositivo en el Campus Central ni las razones por las que este equipo resultaba prioritario frente a las necesidades del estudiantado o la formación académica.

En el proceso de compra directa participaron cuatro empresas. Aunque Suministros, Tecnología, Instrumentación y Construcción presentó una oferta de Q35 mil 699, las autoridades universitarias adjudicaron el evento a Grupo de Desarrollo Urbano, S. A., por el monto más alto presentado en el concurso: Q89 mil 900.

Las otras dos competidoras, Comercialia y Grupo Autocontrol, ofertaron Q80 mil y Q86 mil 900, respectivamente.

Al límite de la Ley de Contrataciones

El monto final de la transacción roza el límite permitido por la legislación guatemalteca para evitar trámites burocráticos mayores.

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Usac no tuvo la obligación de celebrar un contrato escrito formal, ya que el costo de la compra no excedió el límite legal de Q100 mil.

Estudiantes posan junto al rector de la USAC durante la entrega oficial del robot perro en el Campus Central. (Foto Prensa Libre: Facebook Usac)

El equipo adquirido, según la documentación, consiste en una unidad robótica de cuatro patas construida sobre una estructura de aleación de aluminio. Alcanza una velocidad de 3.7 metros por segundo y soporta una carga de 8 kilos.

En el apartado tecnológico, el dispositivo cuenta con un sensor LiDAR 4D, cámara HD de gran angular con transmisión en tiempo real, conectividad 4G con GPS y un sistema inteligente para el seguimiento lateral y la detección autónoma de obstáculos.

En un video difundido recientemente, se observa al Director General de Administración (DIGA) de la USAC, el ingeniero Luis Pedro Ortiz de León, caminando por las instalaciones junto al robot recién adquirido.

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Otros 9 robots adquiridos a inicios de año

Esta no es la primera compra de este tipo realizada por la universidad en 2026. A inicios de año, la Usac concretó la adquisición de otros nueve robots destinados a la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería.

En esa ocasión, el proceso fue adjudicado el 5 de febrero entre tres competidores, por un monto total de Q89 mil 855, justificándose como una necesidad para prácticas técnicas del alumnado.

Según la factura de la compra emitida en abril, el lote de nueve dispositivos incluyó:

Un robot humanoide multifuncional marca XiaoR Geek (modelo XR-MRT) por Q11 mil 500.

Un robot tanque programable Yahboom (modelo Transbot-SE) por Q4 mil 500.

Tres robots hexápodos biónicos XiaoR Geek (modelo ESP32 Bionic) por un total de Q24 mil 855.

Dos robots hexápodos avanzados con sensor LIDAR y cámara 3D (modelo ROS Hexapod J1) por Q37 mil 000.

Dos robots tanque programables Sphero RVR+ por Q12 mil.

Con ambas adquisiciones, la casa de estudios suma un desembolso superior a los Q179 mil en equipamiento robótico en lo que va del año, manteniendo el debate sobre los criterios de prioridad y la transparencia en las adjudicaciones dentro del campus universitario.

Facultad de Ingeniería recibe equipamiento

La entrega formal del nuevo equipo de robótica para la Facultad de Ingeniería se llevó a cabo durante un acto institucional la semana pasada que contó con la participación del rector Walter Mazariegos.

La entrega del equipamiento se da luego de un contexto de marcada tensión política e institucional dentro de la Universidad, en el cual la representación docente de la Facultad de Ingeniería quedó excluida luego de que se anulara la votación interna en la que la planilla opositora mantenía una ventaja.

La posterior ratificación del Consejo Superior Universitario (CSU) de no repetir dicha elección impidió que el cuerpo electoral de esta facultad participara en la votación definitiva, un hecho que derivó en la presentación de amparos y denuncias por irregularidades en el proceso.

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