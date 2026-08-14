3 minutos de ejercicio intenso pueden beneficiar más que hora y media de ejercicio moderado, según estudio

Solo 3 minutos de ejercicio de alta intensidad podrían tener un beneficio mayor para la salud que 90 minutos de ejercicio moderado, según una investigación que evidencia cómo ese esfuerzo breve pero elevado modifica la composición molecular del torrente sanguíneo y lo hace más resistente a enfermedades.

Según el estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine, se comprobó que las exerquinas —proteínas y metabolitos liberados en el torrente sanguíneo tras el ejercicio— son muy sensibles a la intensidad y parecen ser los mediadores clave de sus efectos beneficiosos para la salud.

Investigadores estadounidenses analizaron los cambios en la sangre de las personas tras practicar ejercicio a distinta intensidad. Los autores observaron que seis series de esprints en bicicleta, de 30 segundos a toda velocidad, alteraban casi una cuarta parte de las proteínas analizadas inmediatamente después.

En cambio, la práctica de ciclismo moderado y continuo durante 90 minutos modificó muchas menos proteínas. El impacto fue menor que el observado en personas que corrieron en cinta a un ritmo también moderado.

El esprint provocó cambios en más de 200 metabolitos y un aumento inmediato de las proteínas implicadas en el crecimiento de los vasos sanguíneos, la remodelación de los tejidos y la señalización hormonal.

Los investigadores también descubrieron que las células adiposas humanas expuestas a la sangre extraída tras el esprint experimentaron cambios extensos en la actividad génica, lo que modificó la forma en que procesan la energía, responden a las hormonas y detectan la disponibilidad de nutrientes.

El ejercicio moderado produjo una respuesta más modesta. Hasta tres horas después de completarlo se detectó en el torrente sanguíneo una oleada significativa de ácidos grasos y proteínas de origen hepático que suelen aparecer en respuesta a las exigencias del ejercicio de resistencia.

Las células adiposas humanas expuestas a sangre extraída tras una sesión moderada de ciclismo solo presentaron cambios menores en la actividad génica.

Cuando los investigadores compararon las proteínas que responden al ejercicio con los datos de salud de más de 53 mil personas del Biobanco del Reino Unido, descubrieron que muchas estaban asociadas con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La relación resultaba especialmente llamativa en el caso del menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos: de las 33 proteínas asociadas con un menor riesgo, 32 se veían alteradas por el esprint, frente a solo tres por el ejercicio moderado.

Más de una cuarta parte de estas proteínas también se asociaron con un envejecimiento biológico más lento.

“Ha sido sorprendente ver cómo solo unos minutos de ejercicio intenso pueden desencadenar una respuesta molecular significativa. Más llamativo aún es que este beneficio persista ocho semanas después de haber hecho ese ejercicio intenso, lo que nos indica que esta respuesta sea intrínseca al ejercicio intenso”, afirma uno de los autores, Luke Olsen, investigador de la Universidad Rockefeller.