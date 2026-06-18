Caminar 30 minutos al día puede ayudar a reducir la fatiga visual causada por las pantallas

En la era de las pantallas, y con motivo del Día Mundial del Paseo, que se conmemora el 19 de junio, los expertos recuerdan que caminar al aire libre es un hábito sencillo que ayuda a proteger la salud visual. Pasar más tiempo en exteriores favorece el descanso de los ojos, castigados por el exceso de horas frente a las pantallas, y puede contribuir a frenar la progresión de la miopía en niños y adolescentes.

Caminar al aire libre, sin llevar los ojos pegados al teléfono móvil, es un hábito sencillo que se ha perdido entre los más jóvenes y que ayuda a proteger la salud visual en la era de las pantallas. Pasar más tiempo en exteriores favorece el descanso visual y ayuda a frenar la progresión de la miopía en niños y adolescentes, trastorno que ha aumentado en los últimos años debido al uso excesivo de estas tecnologías.

Médicos y especialistas oftalmólogos recuerdan que incorporar paseos diarios de unos 30 minutos puede ayudar a reducir la fatiga ocular derivada del uso intensivo de dispositivos digitales.

En una sociedad cada vez más conectada y expuesta a las pantallas, cuidar la salud visual se ha convertido en un reto cotidiano. Con motivo del Día Mundial del Paseo, los especialistas de Baviera destacan los beneficios de una actividad tan sencilla como caminar o permanecer al aire libre sin utilizar el teléfono móvil.

Además de contribuir a mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso y reducir los niveles de estrés, caminar favorece la salud visual.

Uno de los principales beneficios de caminar al aire libre es que permite reducir el tiempo de exposición a las pantallas, facilita el descanso de los ojos y puede convertirse en un aliado para prevenir algunas de las alteraciones visuales más frecuentes asociadas con el estilo de vida actual.

Ordenadores, teléfonos móviles y tabletas forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, y su uso prolongado está relacionado directamente con la aparición de síntomas de fatiga visual digital, como sequedad ocular, visión borrosa, escozor, sensación de cansancio en los ojos o dificultad para mantener el enfoque.

Las caminatas son favorables para la salud. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, pasear favorece que la vista trabaje de forma natural al enfocar objetos situados a diferentes distancias, lo que contribuye a relajar el sistema visual, especialmente después de largos períodos dedicados a tareas de visión cercana.

Pasar más tiempo en espacios exteriores también puede desempeñar un papel relevante en la prevención y el control de la miopía infantil. Diversos estudios han observado que los niños y adolescentes que realizan actividades al aire libre de forma habitual presentan una menor probabilidad de desarrollar miopía o de que esta progrese con mayor rapidez.

La exposición a la luz natural parece ejercer un efecto protector sobre el desarrollo visual durante las etapas de crecimiento.

Caminar también puede contribuir a reducir los niveles de estrés, un factor que puede repercutir en el bienestar visual. La tensión acumulada puede favorecer la aparición de molestias como sensibilidad a la luz, visión borrosa transitoria o espasmos palpebrales, síntomas que pueden mejorar con hábitos que favorezcan la relajación y el descanso.

El caminar favorece la salud a cualquier edad. (Foto Prensa Libre: EFE)

Consejos para incorporar a la rutina diaria

Desde Baviera recuerdan que no es necesario realizar una actividad física intensa para obtener beneficios para la salud visual y general, y que pequeños cambios en las rutinas diarias pueden contribuir significativamente a preservar la salud visual y mejorar la calidad de vida a largo plazo:

Realizar paseos diarios de al menos 20 o 30 minutos.

Aprovechar los desplazamientos cotidianos para efectuar parte del recorrido a pie.

Reducir el tiempo de ocio frente a las pantallas y sustituirlo por actividades al aire libre.

Descansar la vista periódicamente durante la jornada laboral siguiendo una pauta sencilla: cada 20 minutos, dedicar 20 segundos a mirar hacia un punto lejano, aproximadamente a seis metros de distancia.

Utilizar una iluminación adecuada durante el estudio o el trabajo, preferiblemente luz natural.

Usar gafas de sol homologadas con protección UV cuando se realicen actividades en exteriores.

Mantener revisiones oftalmológicas periódicas para detectar posibles alteraciones visuales de forma precoz.

"En un contexto en el que pasamos cada vez más horas frente a dispositivos digitales, es importante recordar que pequeños hábitos cotidianos como pasear al aire libre pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud visual. Incorporar momentos de descanso para los ojos y favorecer actividades en exteriores no solo ayuda a reducir la fatiga visual, sino que también contribuye a prevenir problemas visuales a largo plazo, especialmente cuando estas recomendaciones se adoptan en edades tempranas", explica el doctor Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Baviera, que ofrece un servicio integral para el tratamiento de problemas y enfermedades oculares basado en criterios de calidad y en el uso de las últimas técnicas de microcirugía.

Caminar es uno de los ejercicios más recomendables para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y muerte, sobre todo si el objetivo es alcanzar los siete mil pasos diarios, según un estudio publicado recientemente en The Lancet.

Expertos de la Universidad de Sídney, Australia, analizaron datos para constatar que incluso alcanzar los cuatro mil pasos al día, frente a una media baja de dos mil, puede aportar beneficios significativos para la salud. Los autores destacan que siete mil pasos diarios, es decir, unos cinco kilómetros, constituyen una meta más realista para la mayoría de la población que los diez mil recomendados tradicionalmente, sin renunciar por ello a importantes beneficios para la salud.

Alcanzar esa cifra se asocia con reducciones del riesgo de sufrir diversos problemas graves, incluida una disminución de hasta 47% de la mortalidad por todas las causas. Aunque el mínimo de cuatro mil pasos diarios ya produce efectos positivos, los beneficios aumentan a medida que se incrementa la actividad física. En la mayoría de las afecciones tienden a estabilizarse al alcanzar ese nivel, mientras que en las enfermedades cardiovasculares continúan creciendo más allá de esa cifra.