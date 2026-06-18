Jon Bon Jovi revela cómo una cirugía en las cuerdas vocales cambió su vida y su carrera

En 2022, Jon Bon Jovi se sometió a una cirugía de cuerdas vocales. En una entrevista con People, habló de su caso y de los retos de salud que ha enfrentado.

La entrevista, publicada por el medio internacional, se realizó en Florida, en la mansión de la estrella de rock. Durante el encuentro incluso habló de su relación como abuelo con sus nietos.

Su hijo Jake y su nuera, la reconocida actriz Millie Bobby Brown, adoptaron una niña. Además, su hijo mayor, Jesse, y su esposa recientemente dieron la bienvenida a una hija.

Uno de los puntos principales de la conversación fue su salud. Hace cuatro años pasó por una cirugía debido a una lesión en las cuerdas vocales. En 2024 declaró que "no sabía si volvería a salir de gira", pero ahora se prepara para su gira Forever, que comenzará en julio próximo en Nueva York.

"Antes siempre estaba metido de lleno en el trabajo, siempre con la cabeza gacha, pensando en el mañana, sin vivir nunca el presente. Esto me obligó no solo a vivir el presente, sino también a apreciar cada día que aún está aquí", expresó Bon Jovi.

"Así que las pequeñas alegrías de despertar hoy con mi nieta, jugar al tenis con unos chicos que no conozco, contemplar la pequeña nubecita en el cielo... Esto es. Esto es tan real como la vida misma. Eso es alegría", reconoció.

La película de Bon Jovi

Los primeros años de la emblemática banda de rock estadounidense Bon Jovi llegarán a la pantalla grande en la nueva película biográfica que prepara Universal Pictures.

Desde sus primeras presentaciones en clubes de Nueva Jersey hasta sus giras mundiales y sus más de 130 millones de álbumes vendidos, la nueva producción de Universal Pictures presentará la historia de una de las bandas de rock más famosas del mundo: Bon Jovi.

De momento son pocos los detalles que se conocen de esta producción, pero se ha confirmado que Jon Bon Jovi, líder de la banda, está directamente involucrado en el proyecto para garantizar que se apegue a la historia que vivió junto con sus primeros músicos: el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora.

Aunque la trayectoria de la agrupación ha sido registrada en diversas producciones, como el documental que celebró su 40 aniversario, Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, esta será su primera película biográfica.