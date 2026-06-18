¿Quién es Manuel García-Rulfo? El actor mexicano que fue visto junto a Shakira en Los Ángeles

En medios internacionales ha destacado la noticia de una posible relación entre Manuel García-Rulfo y Shakira. Él es un actor de 45 años, nacido el 25 de febrero de 1981. Es cuatro años menor que Shakira, quien actualmente tiene 49 años.

People publicó que esta semana se filtraron imágenes del actor mexicano Manuel García-Rulfo y Shakira saliendo de un restaurante en Los Ángeles, en The Tower Hotel, después de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol. Esto ha generado dudas acerca de la relación que mantienen y ninguno de los dos ha confirmado que sean pareja.

Manuel García-Rulfo protagoniza la serie de Netflix El abogado de Lincoln. Actualmente se le puede ver como protagonista de Pedro Páramo, el debut como director de Rodrigo Prieto basado en la icónica novela de Juan Rulfo. Además, coprotagoniza Jurassic World: Rebirth junto a Scarlett Johansson.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac, en México, antes de trasladarse a California para estudiar en la New York Film Academy, dice People. Aunque inicialmente se interesó por la realización cinematográfica, decidió enfocarse en la actuación.

Después de regresar a México y participar en producciones de televisión y cine, volvió a Estados Unidos e hizo su debut cinematográfico en Bless Me, Ultima, de Carl Franklin.

También ha actuado en Asesinato en el Orient Express y Los siete magníficos.