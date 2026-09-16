Exportaciones de café crecen, pero preocupa déficit de lluvia que se reflejaría en cosecha 2026-2027

Para la cosecha 2025-2026 (que abarca del 1 de octubre del 2025 al 30 de septiembre del 2026) se han estimado exportaciones de café por alrededor de 4.1 millones de quintales de café oro, cifra que sería la más alta de los últimos tres años.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que a julio de este año Guatemala ya había exportado 3.85 millones de quintales de café oro, con lo cual superó las exportaciones totales registradas al cierre de la cosecha 2024-2025, que fueron de 3.73 millones de quintales, informó Anacafé.

Para la cosecha 2026-2027, que comenzará el 1 de octubre próximo, la estimación preliminar efectuada el mes pasado es de 4.1 millones de quintales de café oro, similar a la calculada inicialmente para la cosecha que está por terminar.

Aunque se indicó que las proyecciones de generación de divisas pueden variar todos los días porque dependen de los precios internacionales del contrato KC (contratos a futuro para el café arábica), esto se debe a que el mercado de futuros sirve como precio de referencia para el mercado local, pero los precios se fijan con varios meses de anticipación.

En el año calendario del 2026, el café ocupa el primer lugar entre los productos de exportación clasificados por monto en el acumulado de enero a julio del 2026, según los datos más actualizados del Banco de Guatemala (Banguat). Las exportaciones de café suman US$1 mil 193.77 millones, con un crecimiento de 7.3% respecto del mismo período del 2025. En volumen, el crecimiento ha sido de 14.1% y, aunque los precios siguen altos, el precio promedio bajó 6% respecto del 2025 porque ese fue uno de los períodos con los precios más altos de los últimos años.

Monitorean efectos del déficit de lluvia y los precios internacionales

En la actualidad, hay dos aspectos que el sector evalúa constantemente. Uno es el efecto del fenómeno de El Niño, que podría afectar las cosechas, en especial la del año cafetalero 2026-2027 que está próximo a iniciar el 1 de octubre, y el otro es la variación de los precios internacionales, que ha sido muy volátil.

El fenómeno de El Niño: impacto en la producción

Respecto de los impactos que podría tener el fenómeno de El Niño en las plantas de café y en el volumen de la cosecha, Anacafé explicó que, de continuar el déficit de lluvia, la producción podría verse afectada entre 5% y 15%, lo cual se reflejaría en la próxima cosecha.

La entidad agregó que los microclimas de Guatemala presentan condiciones muy diversas. Existen regiones donde los efectos del fenómeno de El Niño no tienen mayor impacto en la producción de café debido a la regulación de las precipitaciones; sin embargo, en otras zonas, los períodos prolongados de ausencia de lluvia pueden afectar directamente el desarrollo del cultivo y, por consiguiente, la producción.

Refirió que, según el monitoreo efectuado en agosto, la mayor parte del parque cafetalero se encontraba en la etapa de llenado de fruto, la cual —explicó la entidad— es una fase crítica del desarrollo del cultivo, directamente relacionada con la productividad y la calidad.

“Si las condiciones de déficit hídrico persisten, podrían registrarse afectaciones estimadas entre un 5% y un 15% en la producción, cuyos efectos se reflejarían al cierre de la cosecha 2026-2027”, expuso Anacafé.

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Recordó que, al mes de julio del 2026, Guatemala ya había exportado preliminarmente 3.85 millones de quintales de café oro, con lo cual superó la totalidad de las exportaciones de la cosecha 2024-2025.

Frente a la coyuntura, también expuso que, desde la perspectiva del Programa de Rentabilidad Sustentable de Anacafé, es fundamental aprovechar las lluvias disponibles para implementar medidas de adaptación frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Entre ellas figura la aplicación disciplinada de una serie de prácticas denominadas Los 5 no negociables: el Sistema de Manejo de Tejido (SMT), que consiste en implementar podas ordenadas y sistemáticas cada año; la nutrición de las plantas; el manejo de malezas; el manejo preventivo de plagas y enfermedades, y el manejo de sombra.

Además, estas prácticas deben complementarse con medidas de conservación de humedad, manejo agronómico preventivo y una adecuada nutrición del cultivo, las cuales permitirán reducir los riesgos asociados a la variabilidad climática y proteger el potencial productivo, la rentabilidad y la sostenibilidad de la futura cosecha, explicó la entidad.

Precios internacionales: volatilidad e incertidumbre

Respecto de los precios internacionales del café en el contrato KC del Intercontinental Exchange (ICE), Anacafé explicó que los contratos para entrega inmediata cerraron con alza en la primera semana de agosto, en US$335.55 por quintal de café oro puesto en Nueva York.

En julio, los precios se movieron en un rango de US$291.10 a US$356.95. En tanto en agosto, estuvieron entre US$304 y US$341 y, en lo que va de septiembre, entre US$285 y US$309, según los datos del sitio investing.com.

La entidad guatemalteca reportó que el precio internacional del café ha estado influenciado por factores geopolíticos, un descenso sostenido de las existencias certificadas, el fortalecimiento de las monedas de los principales productores de café arábica y factores climáticos que afectan la producción de Brasil.

En lo que va del 2026 y hasta inicios de agosto, los precios oscilaron entre US$242.70 y US$356.95, lo que refleja un nivel superior al promedio de los últimos veinte años y ha contribuido a fortalecer toda la cadena productiva del café.

Sin embargo, explicó que actualmente los productores no se benefician por completo del reciente repunte de precios en el contrato KC, porque son precios a futuro y la nueva cosecha de café comenzará en octubre del 2026.

Además, en julio y durante algunas semanas de agosto, los precios internacionales del café han mostrado una alta volatilidad, con variaciones superiores al 10% en una sola semana, comportamiento que genera incertidumbre en el mercado y dificulta proyectar la tendencia de los precios en el corto y mediano plazo, explicó la entidad.

Por otra parte, ha habido una disminución sostenida de las existencias certificadas durante los últimos meses, lo cual ejerce presión sobre los inventarios y refleja una limitada disponibilidad de café en el mercado, añadió Anacafé, al explicar que a finales de julio, las existencias certificadas en bodegas de la bolsa (ICE) alcanzaron su nivel más bajo desde enero del 2023, con 244 mil 172 sacos de 60 kilogramos, lo que evidencia que las condiciones de escasez del café continúan en el corto plazo.

Café de Guatemala, en cifras: