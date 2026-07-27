Cup of Excellence 2026: café guatemalteco alcanza precio histórico de US$449.10 por libra

Guatemala llevó a cabo la subasta internacional electrónica Cup of Excellence Guatemala 2026, en la cual se alcanzó el precio récord histórico del país en este tipo de eventos: US$449.10 por libra.

En la subasta participaron 27 lotes de café, y la unidad productiva El Injerto I, ubicada en La Libertad, Huehuetenango, obtuvo el precio más alto al vender su lote en US$449.10 por libra, según información de la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

El precio récord anterior fue de US$180.20 en el 2020. Mientras que el año pasado se situó en US$143.10. Es decir que el precio actual es dos veces y media más alta que la del 2020 y tres veces la del 2025.

La subasta fue organizada por Anacafé y la Alliance for Coffee Excellence (ACE), también conocida como Taza de la Excelencia, y se efectuó el jueves 23 de julio.

Además, hasta la fecha Guatemala registra el precio por libra más alto de Latinoamérica, región en la que se han llevado a cabo subastas electrónicas internacionales en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, agregó la asociación.

En la subasta de Guatemala participaron los 27 lotes ganadores de la edición 2026 del programa internacional Cup of Excellence Guatemala, seleccionados de entre 194 muestras provenientes de todas las regiones cafetaleras del país. Esta es la mayor cantidad registrada por el programa en los últimos nueve años, "aspecto que reafirma la calidad, diversidad e innovación de los cafés de Guatemala", expresa la entidad.

Según Anacafé, el precio máximo fue de US$449.10 por libra. Además, se obtuvo un precio promedio de US$35.60 por libra al subastar un total de 16 mil 492 libras, con lo cual se generaron ingresos equivalentes a US$587 mil 046.36 por la venta de los 27 lotes, adquiridos por compradores internacionales.

Las unidades productivas que alcanzaron los precios más altos en la edición 2026 fueron:

El Injerto I (La Libertad, Huehuetenango), con US$449.10 por libra

Las Macadamias (La Libertad, Huehuetenango), con US$135.60 por libra

Los Aguacatones (Huehuetenango, Huehuetenango), con US$90.10 por libra

Cascada Encantada (San Pedro Necta, Huehuetenango), con US$42.60 por libra

La finca ganadora de la Cup of Excellence 2026 obtuvo el precio más alto registrado por un café guatemalteco en la historia del certamen. (Foto Prensa Libre: Cortesía Anacafé)

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Anacafé señala que Cup of Excellence se ha consolidado como una de las principales plataformas para conectar a los productores de café con mercados especializados de todo el mundo y que, desde su primera edición en Guatemala, en el 2001, ha permitido posicionar los cafés producidos en el país en los mercados internacionales.

Diferentes categorías

La asociación explica que, en el 2026, cinco lotes fueron reconocidos como Cafés Presidenciales, al superar los 90 puntos en la evaluación sensorial y destacar por su perfil excepcional y calidad sobresaliente. "Esta distinción representa un reconocimiento especial dentro del programa Cup of Excellence, reservado únicamente para cafés de élite a nivel mundial", añade la asociación.

Los Cafés Presidenciales 2026 fueron:

El Injerto I, La Libertad, Huehuetenango, 91.86 puntos, categoría Exótico Proceso

Las Macadamias, La Libertad, Huehuetenango, 90.77 puntos, categoría Exótico Lavado

El Morito, Mataquescuintla, Jalapa, 90.75 puntos, categoría Exótico Lavado

El Socorro, Palencia, Guatemala, 90.57 puntos, categoría Exótico Lavado

Cascada Encantada, San Pedro Necta, Huehuetenango, 90.20 puntos, categoría Exótico Proceso

Además, la asociación destacó la clasificación por categorías, ya que, por tercer año consecutivo, la competencia nacional reconoció a los cafés ganadores en tres categorías, lo que permitió resaltar la riqueza de variedades, procesos y perfiles sensoriales de los cafés de Guatemala:

One of a Kind Guatemala: variedades tradicionales con proceso lavado, honey o natural que incorporan procesos de innovación

Exótico Lavado: variedades exóticas con proceso lavado

Exótico Proceso: variedades exóticas con proceso honey o natural

Según Anacafé, esta clasificación fortalece la competitividad de los cafés de Guatemala en el mercado internacional, al permitir que compradores especializados identifiquen con mayor precisión el valor diferencial de cada lote.

De las 194 muestras recibidas, fueron seleccionados 134 lotes que avanzaron a la Competencia Nacional, donde fueron calificados por nueve jueces.

Posteriormente, los cafés clasificados fueron evaluados durante la Competencia Internacional por un panel integrado por 14 jueces internacionales, dos jueces nacionales y tres observadores, liderados por Keita Matsumoto, juez líder de Cup of Excellence Guatemala 2026.