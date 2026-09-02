Entrevista: El secretario general de la Cámara de Comercio Internacional explica qué frena hoy a la economía mundial

El ejecutivo considera que la incertidumbre cuesta miles de millones a la economía mundial, aunque expone que la mayoría del comercio mundial sigue funcionando, pese a los aranceles de Estados Unidos.

También observa que la geopolítica redefine las decisiones de inversión y comercio y aunque el riesgo es general, los más expuestos son los pequeños negocios.

Denton visitó Guatemala para el lanzamiento de la plataforma de apoyo comercial para las empresas ICC One Click, en conjunto con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la cual es el capítulo Guatemala de la ICC.

El ejecutivo también integra el Grupo Asesor Empresarial del director general de la Organización Mundial del Comercio y el Grupo Asesor Estratégico de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros cargos y entidades. Es líder empresarial en materia de políticas públicas y experto jurídico en comercio e inversión internacionales.

¿Cuál considera que es actualmente el principal riesgo para la economía mundial? ¿Se habla de una desaceleración económica, de los conflictos geopolíticos o de la fragmentación del comercio internacional?

La realidad es que el sistema mundial en el que operamos está pasando por cambios profundos, pero el mayor desafío para los negocios no son los cambios, porque nosotros, los negocios, estamos acostumbrados a los cambios, nos adaptamos y continuamente estamos buscando nuevas maneras de hacer las cosas.

Para nosotros no es el concepto de cambio el problema, sino que el desafío para los negocios es la incertidumbre que proviene de la incapacidad de los hacedores de política y de los políticos de establecer un marco de referencia que ayude a ofrecer claridad y certidumbre al desarrollo económico durante el siglo XXI, y todo esto tiene un costo directo.

En ICC estimamos que esto le está costando a la economía mundial más de US$250 millones anuales en actividad económica perdida, porque la incertidumbre significa que las personas se detienen y no invierten en nuevas empresas, en dar empleo a más personas, ni en establecer o celebrar un contrato. Se detienen y esperan.

Con la ICC estamos presentes en más de 170 países, y el 70% de la ICC está en el sur del mundo, así que sabemos lo que está pasando en las economías en proceso de avance y en las economías frágiles también.

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Hemos hecho posible el desarrollo de muchas de estas economías; habilitamos más de US$70.5 billones (con 12 ceros) en la economía. Así que no solo somos un servicio, sino que somos participantes activos para tratar de darle forma a la economía del siglo XXI y por eso pensamos en el coste de la incertidumbre y en la necesidad de cambiar eso.

¿Cómo observa la economía de Guatemala y de Centroamérica?

Guatemala tiene una función muy importante y crítica, y es la economía más importante de esta región. Lo que pasa en Guatemala importa en la región.

Y Guatemala entiende que para que la economía pueda desarrollarse necesita ser tan abierta como sea posible a los intercambios comerciales entre fronteras, abierta a la inversión, pero particularmente necesita apoyar la operación y el desarrollo de los negocios pequeños y medianos porque eso es la economía de Guatemala. Claro, tienen empresas grandes, pero la gran mayoría de las empresas aquí son pequeñas empresas y tienen éxito. Y, si esas empresas pequeñas y medianas tienen éxito, ustedes tendrán éxito.

Así que es necesario que sea tan fácil como sea posible para que los pequeños negocios puedan funcionar bien. Necesita asegurar que estén conectados de manera digital tanto como sea posible. Y esa es una de las razones por las que me encuentro aquí, porque lanzamos otra intervención de ICC para apoyar a las empresas en todo el mundo que se llama ICC One Click, que hará posible que las micro y pequeñas empresas en Guatemala no solamente encuentren mercados, sino que tengan éxito en nuevos mercados y puedan comerciar.

El secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), John W. H. Denton, expone que la geopolítica redefine las decisiones de inversión y comercio y aunque el riesgo es general, los más expuestos son los pequeños negocios. (Foto, Prensa Libre: cortesía CIG).

Nos entusiasma mucho la oportunidad que tiene Guatemala, y a mí me queda muy claro que la comunidad empresarial aquí está liderando el desarrollo de oportunidades para la economía guatemalteca.

En Guatemala se critican mucho los altos costos logísticos y la falta de infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos. ¿Cómo lo observa y cómo puede esto afectar?

La inversión en infraestructura es un desafío clave para la economía guatemalteca. Pero existe una gran oportunidad si logran desarrollar esa infraestructura. Veo la posibilidad de una inversión muy grande en infraestructura.

Nosotros invertimos en aeropuertos y en puertos, por ejemplo, en México; hemos invertido en las carreteras que se manejan a través de peaje, pero cuando vemos Guatemala una buena pregunta es: ¿por qué no invertimos en Guatemala? Porque las definiciones de cómo hacerlo no están bien armadas aquí. Guatemala puede aprender mucho de inversiones exitosas en infraestructura en América Latina, en Colombia, en Chile y en México, por ejemplo, donde crearon un entorno en el cual el sector público acoge con beneplácito la participación del sector privado y desarrolla mapas de carreteras para permitir que el sector privado participe en el desarrollo de infraestructura. Eso podría transformar las oportunidades para la economía guatemalteca.

La ICC puede ayudar. Esa es una de las razones por las que queremos hablar con el Gobierno.

¿Tienen algún programa para participar en inversiones en Guatemala?

Podríamos, si el Gobierno estuviera interesado en explorar más.

Por cierto, la ICC ha estado participando en la reconstrucción de Ucrania y estamos trabajando en la reconstrucción de Siria en este momento, y mucho de ello busca atraer inversión en infraestructura y crear los fundamentos para ello. Ustedes, como Guatemala, tienen una ventaja: esta es una economía que vive en un entorno de paz, no está en guerra, así que debería ser más fácil para ustedes lograrlo. Estaríamos encantados de trabajar con el Gobierno guatemalteco para atraer más inversión en infraestructura.

¿Con qué modalidades ICC puede participar en inversiones en Guatemala?

Tenemos muchos programas diferentes. Le doy un ejemplo. En Argentina, cuando el presidente (Javier) Milei inició el proceso de reforma, introdujo ante el Congreso una posible ley muy general, y en esa legislación él identificaba todas las barreras que existían para que hubiera inversión extranjera en Argentina. Y estableció cambios en la estructura legislativa para eliminar las barreras y para que fuera más fácil la participación de la inversión extranjera.

Uno de los grandes inhibidores para la inversión era la falta de competencia en el funcionamiento del mecanismo judicial de la Argentina, porque si uno invierte mucho dinero quiere estar seguro de que, si existe una disputa, usted puede confiar en el sistema de justicia.

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Entonces, lo que él hizo en esa legislación fue reconocer que sus inversionistas confiaban en el mecanismo de resolución de conflictos de la Cámara de Comercio Internacional e hizo referencia específica a la necesidad de utilizar el código de arbitraje de la CCI para la inversión.

Y ese ejemplo podría utilizarse en Guatemala. Se utiliza en todas partes del mundo. Es parte de un paquete de intervenciones e innovaciones que tiene la ICC para que sea más fácil para los inversionistas poder invertir.

¿Qué consecuencias puede tener la fragmentación del comercio que se está experimentando ahora para economías pequeñas y abiertas como Guatemala, que dependen mucho de las exportaciones?

Puede ser devastadora. Hay un estudio económico que muestra que la fragmentación del sistema comercial mundial tiene un costo, y ese costo lo sienten más duramente las economías emergentes en desarrollo.

En África, el comercio ha bajado hasta por 40% y 45%; en Asia, alrededor de 35%, y en América Latina, entre 25% y 30%, y eso va a tener un efecto directo en el PIB. Esa es la razón por la que es tan importante que mantengamos el sistema no solamente funcionando, sino que revitalicemos el sistema, que es exactamente lo que busca hacer la ICC. Estamos trabajando a fin de detener la fragmentación y que siga funcionando la economía para evitar que se cristalice ese riesgo para una economía como la de Guatemala.

¿Cómo ve el comportamiento del comercio en el 2026 y cómo se prevé el 2027?

El comercio sigue funcionando. La gente no habla con frecuencia de ello, pero el comercio de bienes y servicios creció bastante el año pasado. Pero hay que decir que se va a contraer un poco este año. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento va a ser como de 2%, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo coloca como en 3%; es crecimiento, pero menor del que había antes.

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Los negocios pueden lograr manejar esa situación con el apoyo de la CCI, por eso es que estamos invirtiendo en herramientas como ICC One Click para que sea más fácil para los negocios navegar en esta situación y poder crear crecimiento económico para ayudar a su desarrollo.

¿Cómo la política arancelaria de Estados Unidos está afectando el comercio? Y, además, hay una idea de que, después de trabajar muchos años con la globalización, ahora se entró en una etapa de desglobalización. ¿Cómo lo observa?

No olviden que Estados Unidos solo representa el 13% del comercio mundial. El 87% del comercio mundial sigue funcionando. Y, de hecho, lo que verán es que casi todo el comercio mundial sigue funcionando de acuerdo con los principios de la OMC.

No hay duda, sin embargo, de que el precio de acceso al mercado de Estados Unidos se ha incrementado, y lo que está pasando es que la mayoría de las economías, a fin de conservar su resiliencia, han estado utilizando las reglas de la OMC para diversificar su comercio. Pero también varias empresas están preparadas para absorber esos incrementos en aranceles.

En última instancia, el costo de esos incrementos se le traslada al consumidor de Estados Unidos.

Menciona una desglobalización, pero creo que la realidad es que la globalización continuará. El comercio mundial creció el año pasado y el comercio mundial en servicios va a crecer de manera exponencial este año. Pero la globalización va a ser diferente, porque siempre está cambiando.

¿Creen que en la actualidad puede estarse dirigiendo el comercio por temas geopolíticos o de alianzas políticas, más que por temas de eficiencia o costos?

Creo que eso es así. Sí. La geopolítica es una dimensión crítica que hay que tomar en cuenta ahora, en las inversiones y en las actividades comerciales. Sin embargo, es más fácil para las compañías grandes y es muy difícil para los negocios pequeños que no tienen grandes bufetes de abogados y consultores, y esa es la razón por la que la ICC es tan importante, porque nosotros ofrecemos ese conocimiento para habilitar, para permitir que los negocios sean resilientes y por eso es que las cámaras de comercio son de una importancia crucial.

La resiliencia no es un costo, es una póliza de seguro. Así que estamos ayudando a los negocios a sostener su póliza de todos los días.

¿Qué temas están llevando como ICC a la mesa en los distintos foros internacionales?

La ICC está activamente involucrada en crear un entorno para intentar resolver y superar este punto de inflexión en el que nos encontramos en este momento.

El cierre del estrecho de Ormuz ha causado una disrupción enorme en el comercio.

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Muchos de nosotros le prestamos atención al tema de los hidrocarburos, pero poco nos fijamos en el problema causado a los fertilizantes, que se utilizan en la producción agrícola y que cruzan por el estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho de Ormuz ha tenido un enorme impacto para el mercado de los fertilizantes y es una realidad que este asunto, este problema, afecta a la agricultura de una manera muy significativa, así como a las cadenas de valor alimentarias, que van a ver una escasez de productos alimentarios.

Tan pronto como fue cerrado acudí a la Secretaría General de la ONU y recomendé la creación de un grupo de trabajo para crear un modelo de gobernanza y un mecanismo que permitiera el manejo de los fertilizantes a través del estrecho.

En respuesta la ONU creó un grupo de trabajo que ha desarrollado un mecanismo para permitir dar seguimiento y realizar verificación para la emergencia de esta ruta crítica para los fertilizantes.

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Este es un ejemplo de la función crucial que tiene la ICC, de poder llevar la voz del sector privado ante las altas instancias y tener un conocimiento práctico que permita, a través de nuestros esfuerzos, que estos fertilizantes puedan seguir circulando a través del estrecho de Ormuz y así evitar la escasez de alimentos.

No lo hemos resuelto aún, pero estamos buscando esa solución. La semana pasada hablé con el Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema y esta semana hablaremos con Estados Unidos, Irán y los países del Golfo para buscar un mecanismo que permita que el grupo de trabajo armado con este fin haga posible que el sector privado pueda seguir comercializando el fertilizante a través del estrecho de Ormuz.

Hicimos lo mismo cuando Rusia invadió Ucrania y se vio limitada la distribución de alimentos.

¿Cómo hace una organización como la ICC para identificar lo que necesita una pequeña empresa, incluyendo en Guatemala?

Estamos trabajando la visión 2035 de la ICC con el fin de identificar las megatendencias que darán forma al mundo y cómo la ICC responderá a eso.

Tenemos, por ejemplo, los cambios que se están dando en el mundo actualmente, la competencia entre Estados Unidos y China y las implicaciones que ello tiene en los negocios de todo el mundo. Nos damos cuenta de que el mundo está cambiando de manera significativa. Se está volviendo actualmente más regional.

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Esto es muy importante porque la ICC necesita tener una voz fuerte de parte de las regiones emergentes, donde Guatemala resulta ser particularmente importante. Y no subestimen esto, porque Guatemala es la economía más importante de esta región.

Es importante, entonces, que pensemos en negocio regional, lo que podemos aprovechar aprendiendo de lo que ocurre en Guatemala. Queremos saber cuáles son las barreras que enfrentan en las aduanas, los derechos arancelarios y la economía digital. El movimiento de bienes y servicios a través de la economía digital es un factor sumamente importante. Guatemala es importante en el desarrollo de la región.

Y nosotros buscamos desarrollar en internet lecciones para poder entregar servicios que les ayuden a desarrollar todos estos mecanismos comerciales regionales y más, como con ICC One Click, y esperamos refinar más lo que resulta pertinente para la economía guatemalteca.