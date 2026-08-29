Cómo la guerra con Irán está redibujando el mapa energético mundial

Seis meses después de que los ataques estadounidenses e israelíes interrumpieran la producción de combustibles fósiles en Oriente Medio y convirtieran el estrecho de Ormuz en un campo de batalla naval, el mundo está empezando a comprender mejor cómo la guerra con Irán ha transformado la economía energética.

Un puñado de informes recientes muestran cómo, al elevar drásticamente los precios de los combustibles fósiles, el conflicto también ha estado empujando a gobiernos, empresas y consumidores hacia las energías renovables, con un claro conjunto de ganadores y perdedores que están surgiendo.

Los importadores mundiales de combustibles fósiles han pagado más de 330 mil millones de dólares en costos adicionales —una cantidad equivalente al producto interno bruto de Finlandia en 2025— desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), una organización sin ánimo de lucro con sede en Helsinki. Mientras tanto, el aumento de los precios de la energía ha beneficiado a un puñado de países productores de petróleo y gas fuera de la zona de guerra.

Las economías que habían optado por abandonar los combustibles fósiles antes de la guerra también han resistido mejor la crisis. En China, por ejemplo, los proyectos de energías renovables implementados desde 2020 permitieron al país evitar importaciones de combustibles fósiles por casi 8 mil millones de dólares entre marzo y julio, según estimaciones de CREA.

Estas transformaciones podrían tener, a la larga, un efecto en el medio ambiente: en general, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se mantuvieron relativamente contenidas durante la primera mitad del año, aumentando apenas un 0,2% en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis preliminar de las emisiones hasta mediados de 2026 realizado por la organización sin ánimo de lucro Climate Trace.

“Las energías renovables siguen creciendo. Eso parece una buena noticia”, afirma Ting So, analista principal de Climate Trace. Sin embargo, añadió que la volatilidad de las perturbaciones en el estrecho de Ormuz dificulta la predicción de las tendencias a largo plazo.

Ganadores: tecnologías limpias y productores fuera del Golfo

China se ha convertido en una de las beneficiarias de esta reorganización, aprovechando su dominio en la fabricación de tecnología verde en un momento en que el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas está impulsando el interés por los paneles solares, las baterías y los vehículos eléctricos.

Desde el inicio del conflicto, China ha registrado cinco meses consecutivos de exportaciones récord de tecnología limpia, medidas en dólares, según BloombergNEF. En julio, los fabricantes de automóviles chinos vendieron más de medio millón de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a mercados extranjeros, lo que representa un aumento de aproximadamente el 150% con respecto al año anterior.

Los productores de petróleo y gas de América del Norte y del Sur también han obtenido ganancias extraordinarias. A medida que los compradores evitaban a los proveedores del Golfo, las compañías de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá y América Latina aumentaron su producción.

Si bien un alto el fuego podría reducir las primas de suministro derivadas de la guerra, los investigadores prevén que algunos de estos cambios en el mercado persistan. “El impulso al sector minero latinoamericano podría mantenerse”, afirmó Rafael Rabioglio, analista de BNEF, en el informe. A medida que los altos costos del combustible aceleran la electrificación global, la demanda de minerales críticos como el cobre y el litio beneficiará a largo plazo a los principales productores, incluidos Chile y Perú.

La guerra en Irán dispara la factura energética



En seis meses de guerra, los costes energéticos han aumentado en 330.000 millones de dólares para países dependientes de las importaciones de combustible. La UE ha asumido 54.000 millones en gastos extraordinarios debido a la… pic.twitter.com/qO0PmCcQ4j — DW Español (@dw_espanol) August 27, 2026

Perdedores: Estados del Golfo y economías dependientes de las importaciones

En el Golfo Pérsico, los ataques con drones y las explosiones han dañado instalaciones clave, incluyendo la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita y una terminal clave de exportación de gas natural licuado en Qatar. Sumado a los cuellos de botella en el transporte marítimo, las pérdidas iniciales de exportación en todo el Golfo promediaron casi 2 mil millones de dólares por día en marzo, según una estimación de la Universidad Rice. Más allá de la pérdida de ingresos, la guerra también dañó infraestructura energética por un valor de hasta 58 mil millones de dólares, lo que requiere costosas reparaciones, según una estimación de abril de la consultora Rystad Energy.

El conflicto también amenaza con frenar la transición de la región hacia una economía más verde. “La guerra ha elevado el costo de la deuda en la región, socavando la rentabilidad de los proyectos de energía limpia a corto plazo”, dijeron los analistas de BNEF en su informe.

Mientras tanto, las economías dependientes de las importaciones, como Japón y Corea del Sur, están sufriendo daños colaterales. Estas dos naciones asiáticas, que dependían de los envíos a través del estrecho de Ormuz para la mayor parte de su suministro de petróleo antes de la guerra con Irán, no tuvieron más remedio que absorber precios más altos del combustible.

En África, donde muchos países son importadores netos de productos petrolíferos refinados, el alza vertiginosa de los precios ha alimentado una crisis económica más amplia. Etiopía, por ejemplo, sufrió recientemente una fuerte caída de su moneda, lo que obligó al país a recurrir a miles de millones de dólares de sus reservas de divisas para defender el debilitado birr.

La transición se acelera

La carga del aumento de los precios de la energía ha recaído desproporcionadamente sobre las economías en desarrollo. Según CREA, las naciones más pobres destinaron un 1% adicional de su PIB a absorber el impacto de los precios. Esto representa más del doble del lastre económico que experimentaron los países más ricos.

En su afán por abandonar los combustibles fósiles, las naciones africanas se esfuerzan por incorporar energías renovables. Según datos de BNEF, la región en su conjunto importó un 37% más de equipos solares de China en el primer semestre de 2026 que en el mismo período del año anterior. Este auge se ha extendido por todo el continente, desde Sudáfrica hasta Nigeria, la República Democrática del Congo y Egipto.

“En los países donde los consumidores no están bien protegidos del aumento de los precios del combustible, están ajustando muy rápidamente sus patrones de consumo de energía”, dijo Ethan Zindler, analista de BNEF.

Esa misma tendencia se observa también en los países en desarrollo de Asia. Por ejemplo, en Filipinas, donde la escasez inicial de combustible llevó al gobierno a imponer una semana laboral de cuatro días para ahorrar energía, la demanda de productos solares se ha disparado. En marzo, las importaciones de equipos solares chinos del país aumentaron un 262% interanual.

La adopción de vehículos eléctricos también se ha acelerado. Según BNEF, las ventas mensuales de vehículos eléctricos casi se duplicaron en Filipinas e Indonesia en junio y julio en comparación con el mismo período de 2025. En India, las ventas mensuales de vehículos eléctricos de pasajeros alcanzaron las 30 mil unidades en esos dos meses, frente a las menos de 20 mil unidades del año pasado.

Según el análisis de Climate Trace, en la primera mitad de 2026, las ligeras reducciones de emisiones de China y Estados Unidos, los mayores contaminadores del mundo, se vieron compensadas por los aumentos en India y Brasil.

Al mismo tiempo, los temores de que las perturbaciones del mercado energético de este año provocaran un aumento significativo a corto plazo de la energía generada con carbón no se materializaron, según los resultados. En cambio, durante los primeros seis meses del año, la energía renovable se expandió más rápidamente, afirma So.

“Es un avance positivo que quizás no todos pensaban que sucedería”, afirma.