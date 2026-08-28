Drones de cárteles mexicanos en la frontera: EE. UU. utiliza tecnología láser para poder derribarlos

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron y destruyeron en agosto tres drones vinculados a organizaciones criminales mexicanas en Texas, debido a que los aparatos representaban una amenaza directa para militares y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la operación marcó un nuevo paso en la estrategia de seguridad en la frontera con México, dado que para neutralizar los drones se utilizó el sistema Army Multipurpose High Energy Laser, que emplea energía dirigida para inutilizar objetivos en vuelo sin usar munición.

Frente a este escenario, el Comando Norte de EE. UU. (USNORTHCOM) y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informaron que el operativo estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, una unidad militar creada en diciembre del 2025 por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Este grupo cuenta con aproximadamente 8 mil miembros del servicio activo y tiene como objetivo principal respaldar las políticas de control migratorio y combate a los grupos delictivos del mandatario republicano, quien ha reiterado su descontento con la situación de seguridad en México, al calificar a los carteles como grupos terroristas.

Drones para facilitar el tráfico ilícito de personas

De conformidad con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, el mayor general Curtis Taylor, “las redes de carteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a los socios de los Estados Unidos encargados de hacer cumplir la ley”.

Por lo tanto, la tecnología empleada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur forma parte de una nueva generación de armas de energía dirigida, ya que estos sistemas ofrecen precisión, reducen los daños colaterales y concentran un haz de luz de alta intensidad sobre el objetivo, lo que provoca daños estructurales y electrónicos.

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Según El Nuevo Herald, un periódico matutino del Gran Miami, el Ejército de Estados Unidos incorporó este tipo de recursos para enfrentar incursiones aéreas de bajo costo. Sin embargo, aunque el Pentágono evitó identificar al fabricante específico del láser, se sabe que la empresa AeroVironment entregó sus sistemas a finales del 2025.

"Los grupos criminales emplean aeronaves no tripuladas principalmente para labores de inteligencia", agregó el director de iniciativas estratégicas en el Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación contra el Terrorismo, Austin Doctor, quien explicó que esos drones apoyan actividades como el tráfico de personas, armas y narcóticos.

Incidentes con drones en la frontera

El Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación contra el Terrorismo indicó que los delincuentes suelen adaptar modelos comerciales disponibles en el mercado para monitorear las rutas de patrullaje y detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza, debido a que existen registros de ataques con drones explosivos en la frontera.

No obstante, la Administración Federal de Aviación aseguró que el uso de sistemas de energía dirigida ha generado situaciones complejas, ya que en julio del 2026 el Ejército estadounidense derribó por error un dron gubernamental en el área de Fort Hancock, lo que desató desacuerdos internos sobre las pruebas militares con láseres.