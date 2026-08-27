¿Qué es un GLOF? El fenómeno de hielo que podría explicar la tragedia en Nepal y el Tíbet

Durante la mañana del pasado 26 de agosto, se registró una emergencia en la frontera entre Nepal y China, luego del colapso de un glaciar de alta montaña, ya que el desprendimiento generó una enorme masa de hielo, rocas y sedimentos que descendió por la ladera y desencadenó una devastadora riada que arrasó casi todo a su paso.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, los primeros análisis de imágenes satelitales y registros sísmicos señalan que la parte inferior del glaciar se desprendió a unos 5 mil metros de altura y cayó aproximadamente 1 mil 200 metros hasta el fondo del valle, lo que dejó centenares de muertos en el distrito de Dhading.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) detectó el evento e inicialmente lo clasificó como un terremoto de magnitud 4.4. Sin embargo, análisis posteriores del geomorfólogo Dan Shugar determinaron que el evento alcanzó una magnitud de 5.2 y que fue provocado por el colapso glaciar y el posterior flujo de los escombros.

Dan Shugar descartó la posibilidad de que esta tragedia haya sido producto de un terremoto y, aunque todavía existen varias hipótesis sobre el origen de la emergencia en Nepal, consideró que pudo tratarse de una inundación por desbordamiento de un lago glaciar, conocida en inglés como Glacial Lake Outburst Flood (GLOF, por sus siglas).

¿Hubo un GLOF en Nepal?

El fenómeno del GLOF ocurre cuando el desprendimiento de hielo alcanza una masa de agua y genera una gran ola que puede romper las barreras naturales formadas por morrenas (acumulación de sedimentos, piedras, rocas y barro que han sido transportados y depositados por el hielo de un glaciar) y provocar una inundación ladera abajo.

Diversos científicos señalan que no existen lagos glaciares cerca de la zona afectada. Sin embargo, existe la posibilidad de que el agua acumulada bajo el glaciar haya descendido en cascada junto con el fragmento de hielo que se desprendió y haya desencadenado el desastre que ha dejado centenares de muertos en el distrito de Nepal.

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Frente a este escenario, el geomorfólogo Dan Shugar plantea que el hielo y las rocas cayeron inicialmente sobre otro glaciar. Por consiguiente, la enorme presión generada por el impacto pudo provocar que parte del hielo se transformara en agua, lo que aumentó el volumen del flujo y su capacidad destructiva en toda esa zona.

Además, según ABC, una de las cadenas de televisión más grandes de Estados Unidos, la caída desde unos 1 mil 200 metros de altura también habría contribuido a pulverizar la nieve y generar una gran cantidad de energía en la pendiente del Himalaya, cuyo desnivel es considerablemente mayor que el de los Pirineos o los Alpes.

El GLOF: Una bomba de relojería

“Si te encuentras en una comunidad situada debajo de un glaciar y, potencialmente, de un lago donde podría ocurrir un GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Sunshine Coast, en Australia, quien considera que la pendiente habría acelerado el descenso de la masa de hielo, agua y rocas.

Por último, el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Jesús Revuelto, concluyó que el GLOF es un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático, pues ocurre cuando una frágil pared de escombros que retiene un lago formado por el derretimiento del glaciar se derrumba repentinamente.