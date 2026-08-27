Detienen a un sospechoso muy cerca del Capitolio de EE. UU: Hallan una guillotina en su camioneta

Durante la noche del pasado miércoles 26 de agosto, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, la sede del Congreso estadounidense, reportó el arresto de un hombre que llevaba una guillotina en la caja de su camioneta, cerca de la Corte Suprema de EE. UU, el tribunal federal que ostenta el máximo poder judicial del país norteamericano.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Policía del Capitolio, Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julián, en el estado de California, fue arrestado por portar un arma peligrosa, ya que la guillotina es una máquina ideada para cortar y puede ser un dispositivo histórico de decapitación o una herramienta moderna de carpintería.

Además, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la Policía del Capitolio avistó la camioneta de Philan-Tam-Duy Le “estacionada ilegalmente” en una calle pequeña que pasa junto a la Corte Suprema, a pocos pasos del edificio ubicado en el extremo este de la Explanada Nacional, en Washington D. C.

Sin embargo, aunque los legisladores no se encontraban en el Capitolio cuando el hombre fue arrestado, debido a que el Congreso estaba en receso, el arresto de Philan-Tam-Duy Le se produjo en medio de la preocupación por el aumento de las amenazas de violencia contra los miembros de la Corte Suprema y del Gobierno de EE. UU.

Aumento de las amenazas de violencia

En lo que va del 2026, la Policía del Capitolio ha respondido a casi 15 mil denuncias por “declaraciones, comportamientos y comunicaciones preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso, sus familias, personal y el complejo del Capitolio”. Por consiguiente, según CNN, esto representa un aumento de más del 57% respecto del 2025.

Frente a este escenario, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos informó que Philan-Tam-Duy Le viajó en su vehículo desde el pueblo de Julián, ubicado en el estado de California, hasta el Distrito de Columbia. Por lo tanto, las autoridades investigan sus antecedentes para comprender mejor sus motivos para viajar a la capital de EE. UU.

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“Aventuras con la guillotina: Afuera del edificio del FBI (Buró Federal de Investigaciones), comiendo pizza de queso. Próximamente: El Capitolio”, escribió Philan-Tam-Duy en su cuenta de Instagram, donde publicó más videos con contenido político en los que la guillotina es la principal protagonista, pues, según mencionó, él mismo la construyó.

En los videos, que contienen referencias a teorías conspirativas, Philan-Tam-Duy Le criticó a los “funcionarios no electos que toman todas las decisiones de este país” y los “involucran en conflictos internacionales y guerras interminables”, y a los supuestos “influyentes” cuyos nombres “el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido censurar”.

¿Una guillotina para defensa propia?

“No me parece bien no saber quiénes son estas personas, y a ustedes tampoco debería. Sin embargo, en los últimos meses he estado trabajando en una solución. Construí una guillotina. Voy a llevar a este cabrón a la ciudad de Washington D. C.”, agregó Philan-Tam-Duy Le, quien dijo que el instrumento es “estrictamente para defensa propia”.

“No guarda rencor ni tiene intenciones violentas hacia nadie”, concluyó Kevin Le, hermano de Philan-Tam-Duy, tras declarar que la guillotina es un “símbolo de desaprobación”, de modo que su hermano está descontento tanto con demócratas como con republicanos y siente mucha aversión por todos, no solo por Donald Trump.