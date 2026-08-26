ICE detiene a dos músicos en una semana: Ganador de Latin Grammy queda bajo custodia

Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, la agencia de noticias EFE informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) arrestaron en los últimos días a dos populares músicos cubanos, entre ellos Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy, y los trasladaron a centros de detención.

De conformidad con la esposa de Bofill, Mara Delgado, quien abrió una campaña en internet para recaudar fondos para la liberación y representación legal de Degnis, su marido fue arrestado el pasado miércoles 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, cuando regresaba de Staten Island, en la Ciudad de Nueva York.

Hasta la tarde de este miércoles 26 de agosto, la iniciativa digital de Delgado había recaudado más de US$51 mil (Q389 mil 019), debido a que Bofill ganó el Latin Grammy en el 2022 en la categoría “Mejor álbum folclórico” y actualmente se encuentra en el centro de detención para inmigrantes de Krome, en Miami, según los medios locales.

Además, de acuerdo con su esposa, el percusionista cubano llegó legalmente al territorio de los Estados Unidos en enero del 2023 y tenía una solicitud de asilo pendiente cuando fue arrestado. Por lo tanto, aunque un arresto no cancela automáticamente una solicitud de asilo pendiente en el país norteamericano, puede complicar el proceso.

El arresto de los músicos cubanos

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían arrestado unos días antes, el pasado sábado 15 de agosto, al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Por consiguiente, el músico de La Habana fue trasladado directamente al centro de procesamiento en Adelanto, California.

Frente a este escenario, el músico cubano Chucho Valdés lamentó, en sus redes sociales oficiales, la “desafortunada noticia” y expresó su deseo de que el pianista pueda retomar su carrera lo antes posible, “dado que es uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos”, junto con el percusionista Degnis Bofill.

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Sin embargo, las autoridades estadounidenses han aumentado los arrestos migratorios desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2025, ya que en julio, casi 51 mil migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra más alta del segundo mandato del republicano.

Por consiguiente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez denunció un trato “discriminatorio habitual y creciente” contra los migrantes cubanos en EE. UU. y acusó a los políticos anticubanos de abandonarlos a su suerte, en medio del endurecimiento de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Cuba critica el trato a los cubanos en EE. UU.

Bruno Rodríguez aseveró que los migrantes de Cuba suman, además, “la traición de políticos anticubanos que históricamente han manipulado a la emigración con fines políticos” y los acusó de abandonarlos a “su suerte”, tras haberles prometido “éxito y protección, ante las feroces políticas de represión antiinmigrante” del presidente.

A pesar de eso, el Gobierno de La Habana mantiene “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, debido al “peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país”, considerando que Cuba y EE. UU. mantienen un convenio para que los migrantes que lleguen por mar sean deportados.