Del futbol al boxeo: El mensaje de “El Profe” a Lester Martínez previo a su pelea contra Plantić

El Profe expresó su frustración con el estado actual del futbol guatemalteco, con base en los malos resultados de Municipal, Antigua, Mixco y Xelajú en la Copa Centroamericana. Por lo tanto, en lugar de seguir decepcionándose con los partidos de los equipos, decidió dirigir su atención hacia otros deportes, en especial el boxeo.

En su clase más reciente, El Profe cambió el futbol por el boxeo y elogió al pugilista profesional guatemalteco Lester Martínez, a quien destacó por su habilidad y fuerza. También le envió un mensaje de apoyo para su próxima pelea, en la que defenderá su título interino supermediano contra Luka Plantić, el 29 de agosto, en Los Ángeles.

Para este combate entre el guatemalteco y el croata, Martínez hará la primera defensa de su título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de manera que el ganador se posicionará entre los principales exponentes de las 168 libras y buscará una oportunidad obligatoria frente al monarca absoluto de la división.

Asimismo, El Profe aprovechó para enviar un saludo al ciclista Sergio Chumil, a quien agradeció por representar a Guatemala en la Vuelta a España y le deseó una pronta recuperación, debido a que su participación terminó de manera inesperada luego de abandonar la competencia tras sufrir una fuerte caída durante la segunda etapa. hol

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