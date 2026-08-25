De un hospital al arresto de ICE: Madre e hija son detenidas luego de sufrir un accidente de tránsito

Grace Calero, de 39 años, y su hija, Giulianna Carriel, de 19, fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de migración, aduanas y seguridad fronteriza en el interior del país, mientras recibían atención médica tras sufrir un accidente de tránsito.

Madre e hija viajaban por Florida cuando otro vehículo invadió el carril contrario y las impactó. Por lo tanto, debido al choque, el carro en el que se movilizaban se volcó y ambas quedaron atrapadas entre los hierros antes de ser rescatadas y trasladadas de emergencia al hospital, donde recibieron atención médica por múltiples golpes y lesiones.

El caso en el estado de Florida ha generado preocupación entre diversas organizaciones sociales, que cuestionan la detención y piden que las dos ecuatorianas sean liberadas, dado que, según la cadena estadounidense Univisión, Calero estaba tramitando un proceso de asilo, mientras que Carriel tiene vigente una visa de turismo hasta el 2029.

A pesar de eso, mientras ambas permanecían en el área de traumatología, los alguaciles del condado de Polk, en Florida, ingresaron al hospital y procedieron a detenerlas, ya que estas autoridades tienen facultades para detener y trasladar a personas requeridas por el ICE, en el marco de un acuerdo entre el condado y el Gobierno federal de EE. UU.

Madre e hija arrestadas en un hospital

Gia Calero, hermana de Grace, relató a Ecuavisa, una importante cadena privada de televisión abierta de Ecuador, que estuvo junto a ellas durante su permanencia en el hospital ubicado en el condado de Polk, Florida, y presenció el momento en que fueron detenidas por los alguaciles, quienes actuaron en nombre del servicio de inmigración.

"Yo estaba con mi hermana todo el tiempo. Ella estaba con su collarín acostada en la cama, con dolor y medicada. Le dijeron que iba a tener una entrevista con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las 12 de la noche llegó un alguacil a decirnos que se las tenía que llevar", agregó Gia, quien no podía creer lo que estaba pasando.

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"Mi sobrina, Giulianna, tiene un trastorno de ansiedad y sufrió una crisis nerviosa al momento de ser esposada junto a su madre. La sacaron por otra puerta con la bata del hospital y en calzón. ¿Tú crees que eso es humano? Los oficiales nunca me dijeron dónde estaban ellas. Yo me arrodillé para pedir que me dijeran dónde iban a estar", relató.

Posteriormente, Gia mencionó que su hermana, Grace Calero, salió de Ecuador después de haber sido víctima de un intento de secuestro. Por consiguiente, tras llegar al territorio de los Estados Unidos, presentó una solicitud de asilo, cuyo proceso se encontraba en trámite cuando fue detenida en el hospital de Polk, Florida, junto a su hija.

¿Para qué sirve la solicitud de asilo?

Conforme a lo expuesto por 1800Migrante, una organización internacional de defensa y apoyo legal enfocada en asistir a comunidades latinoamericanas, las personas que ingresan a un proceso de asilo pueden obtener determinados permisos mientras esperan una resolución, pero eso no significa que tengan un estatus migratorio permanente.

"En ese proceso les dan un permiso de trabajo, un número de seguro social, pueden trabajar, pueden tener muchas cosas, pueden pagar impuestos, pueden abrir negocios, pero no tienen estatus", explicó William Murillo, de 1800Migrante, quien señaló que casos similares han generado preocupación entre quienes defienden a los inmigrantes.