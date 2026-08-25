Donald Trump provoca a Canadá: Amenaza con rebautizar el lago Ontario como “Lago América”

Durante la mañana de este martes 25 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró mediante una publicación en redes sociales que se plantea "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia canadiense homónima, a "lago América", en plena pugna comercial con los políticos de Canadá.

"Estados Unidos se está planteando en serio cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos hacer muchos más intercambios comerciales con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió el mandatario republicano a primera hora de este martes 25 de agosto en su plataforma digital Truth Social.

Frente a este escenario, la amenaza del presidente Donald Trump recuerda su decisión de referirse al golfo de México como "golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos, una postura que ha irritado a su vecino del sur, que sigue utilizando el nombre original para referirse a ese accidente geográfico.

Esto se debe a que, según la agencia de noticias EFE, Estados Unidos y Canadá están enzarzados en una disputa comercial que se recrudeció con el anuncio de Donald Trump de que, a partir del 1 de enero del 2027, Washington D. C. impondrá aranceles del 50% a carros y acero canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales.

Disputa comercial entre EE. UU. y Canadá

La amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afecta especialmente a la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá y también están la capital de la nación, Ottawa, y la ciudad de Toronto, bordeada por el lago Ontario, que baña asimismo el estado estadounidense de Nueva York.

Dadas las circunstancias, el jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, el empresario y político conservador Doug Ford, pidió utilizar "todas las herramientas" disponibles contra su vecino, incluida la restricción de la venta de materias primas esenciales para la economía, la seguridad nacional y la transición hacia tecnologías de energía limpia.

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El primer ministro de Ontario, Doug Ford, también provocó a Donald Trump con una guerra de insultos contra el presidente, de quien dijo que podía besarle "el culo", y lo llamó "dictador", "tirano", "rey de las bancarrotas" y "perdedor", mientras que el mandatario estadounidense lo tachó de "lacayo" del primer ministro canadiense, Mark Carney.

Por su parte, la ministra de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, la abogada y política Mélanie Joly, rechazó abiertamente la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de renombrar el lago Ontario, que los dos países norteamericanos comparten, como "lago América", en una nueva escalada de su conflicto comercial y político.

De lago Ontario a lago América

"Siempre lo llamaremos lago Ontario. Estamos orgullosos de nuestros Grandes Lagos. Los hemos navegado desde hace miles de años. Forman parte de los cimientos de nuestro país y defenderemos lo que tenemos", declaró Joly durante una entrevista en la que el Gobierno canadiense anunció aranceles de represalia contra Estados Unidos.

"Mientras se producen todas estas maniobras, actuaremos con inteligencia, seremos estratégicos y responderemos", concluyó la canadiense, quien aseguró que el lago Ontario tiene una gran importancia económica y estratégica, dado que recibe las aguas del lago Erie a través del río Niágara y las cataratas del Niágara y da origen al río San Lorenzo.