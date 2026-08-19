Minnesota demanda al gobernador de Texas: Exige la extradición de un oficial migratorio de ICE

Durante la noche del martes 18 de agosto, Minesota presentó una demanda contra el estado y gobernador de Texas para exigir la extradición interestatal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de disparar contra un migrante venezolano a principios del 2026.

El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, anunció el recurso durante una rueda de prensa, en la que criticó la falta de cooperación del Gobierno de Texas y expresó su temor de que el agente del ICE, Christian Castro, sea liberado y huya de los Estados Unidos para evadir la justicia por sus acciones en el Estado de la Estrella del Norte.

"Christian Castro ha sido acusado de violar la ley en Minesota y debe enfrentar a la justicia aquí", afirmó Keith Ellison, quien mencionó que el oficial fue arrestado en mayo en Harlingen, Texas, por agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Minesota (BCA, por sus siglas en inglés), días después de que se presentaran cargos en su contra.

Frente a este escenario, el Departamento de Justicia de Minesota acusa directamente a Christian Castro de haber disparado en una pierna a Julio César Sosa, un inmigrante venezolano, durante un megaoperativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en ese estado norteño, donde se efectuaron diversas redadas.

Minesota demanda a Texas

Las autoridades de Minesota también acusaron a Christian Castro de presentar un informe en el que señaló falsamente que Julio César Sosa y otro inmigrante venezolano lo habían atacado con un palo de escoba. Por lo tanto, según explicó Keith Ellison, el estado busca que se emita una orden para impedir que el agente sea puesto en libertad.

El fiscal general de Minnesota también busca obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar los documentos de extradición porque, según sus declaraciones, debía haberlos firmado hace casi dos meses. Además, Keith Ellison acusó al Gobierno de Texas de retrasar deliberadamente el proceso de extradición del agente migratorio.

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"Nunca habíamos escuchado que un proceso de este tipo tardara tanto. Es algo administrativo y no debería ser controvertido, pero está claro que esto no es accidental, sino una decisión", afirmó Ellison. Sin embargo, hasta el momento, el gobernador de Texas, Abbott, no ha respondido públicamente a la demanda presentada por Minesota.

Además, según lo expuesto por la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en los últimos cinco años Texas ha atendido más de 30 solicitudes de extradición de Minesota. No obstante, destacó que Christian Castro se encuentra detenido en una ciudad muy cercana a la frontera con México, nación con la que "tiene conexiones".

El agente acusado de disparar a migrante

"Hay indicios de que Castro podría fugarse si es liberado", agregó Moriarty, fiscal del condado de Minesota donde presuntamente ocurrieron los hechos, de modo que subrayó que el recurso presentado es urgente, ya que en días vence el plazo que Texas establece para que una persona permanezca detenida mientras espera su extradición.

Asimismo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, desde enero del 2025 se han registrado al menos 30 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, por lo que pidió una investigación sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios y criticó la falta de transparencia de Estados Unidos.