Descarga con pistola eléctrica y 7 puntadas: Las lesiones de un migrante tras incidente con el ICE

Durante la tarde del lunes 17 de agosto, un inmigrante mexicano de 45 años denunció, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Univisión, que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando se dirigía a trabajar en Arlington, Virginia el 11 de agosto.

El mexicano José Mejía aseguró que recibió una descarga con una pistola eléctrica al intentar huir de los oficiales y que después despertó en un hospital del condado de Rappahannock, donde permaneció internado durante tres días debido a la gravedad de las lesiones que, según afirmó, le causaron los agentes al golpearlo repetidamente.

“No sé realmente qué fue lo que me pasó”, aseguró José Mejía, quien recibió siete puntadas en el labio y se recupera de golpes alrededor de los ojos y de un sangrado interno en la cabeza tras el incidente con los agentes migratorios del ICE. Además, presenta dolor de cabeza muy fuerte y repentino, pérdida del conocimiento y desmayos.

“De repente vi que dos camionetas se habían parqueado muy rápido a la par mía. Antes de poder preguntarles algo, por todo lo que está pasando con inmigración, lo primero que pensé fue que eran ellos”, agregó José Mejía, en referencia a la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y de velar por la seguridad fronteriza.

El caso de José Mejía

“El pasado martes 11 de agosto salí para mi trabajo. Iba caminando, pero como ese día amaneció con un poco de lluvia, llevaba mi sombrilla, que me tapaba gran parte de la visión”, añadió José Mejía, al relatar lo que sucedió instantes antes de que las camionetas se parquearan cerca de él y decidiera echarse a correr lo más pronto posible.

“Cuando yo iba corriendo, sentí un disparo en la espalda. Fue un disparo con una pistola eléctrica. Yo ahí, pues, me caí y perdí el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, le pregunté a los de inmigración qué había pasado conmigo, pero me dijeron que no sabían. Ellos solo estaban ahí supuestamente para cuidarme”, relató Mejía.

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“Aquí arriba del labio tengo siete puntadas y mi ojo derecho casi no lo puedo abrir. Tengo toda la cara entumecida. No sé por qué estoy acá y desconozco qué fue lo que me pasó. Además, en el hospital me enteré que tenía un derrame de sangre en la cabeza”, explicó el migrante mexicano, quien sufre un dolor de cabeza fuerte y repentino.

“No es de aprovecharme de la situación, pero me he quedado sin trabajo y no sé, por el problema que tengo en la cabeza, hasta cuándo voy a poder empezar a trabajar otra vez. Desde que llegué a EE. UU. yo siempre he trabajado. Tengo a mi esposa, a mis dos hijas y soy una persona a la que no le gustan los problemas”, argumentó José.

La reacción en redes sociales

“Nunca me meto en problemas y esta situación es muy dura”, concluyó José Mejía en la entrevista con la cadena de televisión estadounidense Univisión, que compartió la historia del migrante mexicano con la esperanza de que alguien lo ayude a conseguir trabajo, pues necesita trabajar para sustentar a su esposa y a sus dos hijas en Virginia.

Ante este escenario, la publicación generó diversas reacciones en las redes sociales, aunque la mayoría defiende al inmigrante: “Es muy fácil hablar cuando no eres tú el que está en esa situación. Así que seamos empáticos. Recibió una descarga eléctrica y lo está haciendo muy bien para lo dañado que está su cerebro”, escribió un internauta.