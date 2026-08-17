Durante la noche del pasado domingo 16 de agosto, una corte de los Estados Unidos condenó a un hombre de Florida que planeó a través de ChatGPT el asesinato de su exnovia, de modo que OpenAI, propietaria de la herramienta de inteligencia artificial (IA), lo reportó ante el FBI, la principal agencia federal de policía y seguridad de EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Darren Zhou, quien fue analista financiero de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo, llegó a un acuerdo de culpabilidad por amenazar de muerte a otra persona, cometer ciberacoso y usar un "dispositivo para cometer un crimen".

Esto se debe a que Darren Zhou estaba detenido tras una notificación del FBI a la Corte del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida, por una advertencia de emergencia de OpenAI sobre el usuario, quien "hizo repetidas declaraciones sobre el intento de asesinar a su exnovia, Rachel Eden Wachterman", mencionada en la orden de arresto.

Frente a este escenario, según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la herramienta de inteligencia artificial reportó que Zhou usó frases como: "La voy a violar y secuestrar. La voy a matar y a toda su familia. La voy a matar antes de que termine este mes. La voy a matar cuando regrese de su crucero y si no es mía, no será de nadie".

Planeó el asesinato de su exnovia con ChatGPT y la IA lo delató

"La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió como de asesinato-suicidio, y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones", señaló la declaración juramentada de la Corte del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

Incluso, de conformidad con las autoridades estadounidenses, Zhou le contó a ChatGPT que había comprado un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12 con cartuchos de perdigones y balas, y guantes de látex, las tres armas de fuego más populares, versátiles y recomendadas para la defensa del hogar y el tiro deportivo.

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Dadas las circunstancias, el hecho ocurrió mientras crece la batalla legal contra plataformas de inteligencia artificial en Florida, que el pasado sábado 1 de agosto se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en demandar a OpenAI y a su fundador, el programador e inversionista Samuel Harris Altman, por cuestiones de diseño y seguridad.

La demanda de Florida acusa a ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios y crear una adicción, debido a la sofisticación de los algoritmos diseñados para retener su atención y a la creación de vínculos emocionales simulados.

Demanda de Florida a OpenAI

De acuerdo con The New York Times, la querella civil del estado es independiente de una investigación criminal que el fiscal de Florida, James Uthmeier, inició a finales de abril contra la empresa OpenAI por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en el 2025.

Sin embargo, aunque Harris dijo que la IA no instiga de forma consciente ni tiene la intención de promover la violencia, posteriormente aceptó que las investigaciones demuestran que puede contribuir involuntariamente a la planificación de tiroteos debido a fallos en sus filtros de seguridad y a vulnerabilidades ante la manipulación.