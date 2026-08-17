¿US$30 mil? La recompensa que Irán ofrece por cada militar estadounidense capturado o muerto

Durante la noche del pasado domingo 16 de agosto, el comandante en jefe del Ejército iraní, general de división Amir Hatami, afirmó públicamente que cualquier militar iraní que capture o mate a un soldado de los Estados Unidos considerado agresor recibirá una recompensa de US$30 mil (Q228 mil 945), financiada por el pueblo iraní.

"Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una gran recompensa, equivalente a US$30 mil", afirmó Amir Hatami, quien agregó que, si una mujer iraní lleva a cabo una acción similar, "recibirá el doble de esta recompensa".

Frente a este escenario, el jefe del Estado Mayor, Amir Hatami, dijo abiertamente que decidieron poner en marcha el plan a raíz del "gran número de solicitudes" para participar en el apoyo financiero. Por lo tanto, el dinero provendrá de las donaciones de personas que desean contribuir a la guerra contra Israel y los Estados Unidos.

Sin embargo, según la cadena de televisión estadounidense Univisión, tras casi seis meses de conflicto, que comenzó con bombardeos aéreos el 28 de febrero, no se tiene constancia del despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, salvo una misión de rescate el 30 de abril para salvar la vida de un piloto de EE. UU. derribado.

La declaración de Irán

Aunque Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que ocurriera la muerte o captura de estadounidenses, la declaración se produjo a 24 horas de que expire el plazo de 60 días establecido en el memorando entre Irán y EE. UU. Por ello, las fuerzas iraníes reiteraron que no cederán hasta conseguir su "derrota completa".

Asimismo, de acuerdo con Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, el organismo militar iraní señaló que mantendrá su posición en defensa de las demandas legítimas y de la restitución de los derechos del pueblo iraní y de su líder supremo, Mojtaba Jamenei, tras la muerte de su padre, el exlíder iraní Alí Jameneí.

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El Estado Mayor iraní también sostuvo que las fuerzas de la República Islámica han logrado "poner de rodillas" a los dirigentes del "ejército más equipado del mundo", en referencia a EE. UU, pese a que ambos firmaron un memorando que establecía un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz y contemplaba el fin de las operaciones.

No obstante, los enfrentamientos se reanudaron cuando Estados Unidos acusó a la República Islámica de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Por ende, la Casa Blanca respondió con bombardeos contra objetivos en el sur de Irán, de modo que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, sostuvo que EE. UU. violó el acuerdo.

La disputa por el estrecho de Ormuz

A su vez, el anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, por lo que la República Islámica rechazó las declaraciones y aseveró que "no puede ser tomado por la fuerza".

Posteriormente, el jefe del Ejército iraní reivindicó el control de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra y calificó esa vía marítima como una "capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní", ya que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.