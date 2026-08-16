Detenida 37 días: La argentina que fue capturada por el ICE tras viajar en EE. UU. para el Mundial

Tras pasar 37 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la ciudadana argentina Iliana Noeli Lick, de 30 años, quien trabaja como niñera en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, logró salir bajo fianza y le confesó a la cadena CNN que siente que “esta pesadilla todavía no se ha terminado”.

La originaria de Buenos Aires dijo durante una entrevista con CNN que el ICE la detuvo el sábado 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a tomar un vuelo con sus amigos para viajar a Kansas City, Misuri, con el fin de presenciar el partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.

“Lo que nos pasó fue bastante traumático”, dijo Iliana Noeli Lick al describir la experiencia de estar bajo custodia del ICE junto a otras mujeres inmigrantes de distintas nacionalidades, ya que la misión principal de esta agencia federal de Estados Unidos es hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad fronteriza e interior de la nación.

Frente a este escenario, Iliana Noeli relató que todo empezó cuando una mujer uniformada la abordó mientras hacía la fila para el control de seguridad en el aeropuerto de Filadelfia: “Ella no estaba identificada. Nunca me dijo que era ICE, pero al momento entendí la situación y básicamente no podía creer que me estuviera sucediendo”, agregó.

La argentina detenida en EE. UU.

"Como que uno ve las noticias y las historias en las redes sociales y nunca creí que esto me iba a suceder a mí. Tuvimos que usar el uniforme rayado blanco y negro como se ve en las películas de los Estados Unidos”, reconoció Iliana Noeli Lick, quien dijo que entre lo más traumático que vivió está su detención en una cárcel común.

”Nos esposaron las manos y nos encadenaron de los tobillos y alrededor de la cintura con las manos esposadas atadas a las cadenas sin poder caminar y soportando el dolor de las cadenas en los tobillos. ¿Por qué tuvimos que pasar por todo ese proceso al igual que un delincuente en EE. UU. si no somos criminales?”, preguntó la argentina.

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“Se sintió horrible porque no somos criminales”, describió la nacida en Buenos Aires tras ser liberada, luego de permanecer bajo custodia en cuatro lugares distintos, incluida una cárcel de Pensilvania donde inmigrantes como ella estuvieron detenidos con la población carcelaria común. “Básicamente como si fuésemos delincuentes”, añadió Iliana.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense de televisión CNN, Noeli Lick pasó de Pensilvania a Luisiana y luego a Texas, para finalmente llegar a un centro de detención para migrantes en Nuevo México, dado que el Departamento de Seguridad Nacional describió a la mujer como “una inmigrante indocumentada de Argentina”.

La razón de su captura

El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional añade que Iliana Noeli Lick “ingresó a los Estados Unidos a principios de marzo del 2023 y permaneció en el país más allá del plazo permitido por su visa”, de manera que la niñera argentina tuvo que permanecer bajo custodia del ICE en espera del resultado de su proceso migratorio.

Sin embargo, Lick niega haber permanecido en la nación norteamericana más allá del tiempo permitido por su visa, ya que, aunque llegó con una visa de turismo, luego solicitó una extensión. ”Esperé la respuesta y fue aprobada. Durante el proceso uno está legal en el país hasta la aprobación del caso, algo que sucedió”, detalló la argentina.

A pesar de eso, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que la autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en Estados Unidos, de modo que la agencia encargada del arresto y la deportación de migrantes sigue bajo presión para cumplir con la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump.