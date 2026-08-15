Disney deslumbra con sus próximas apuestas: “Coco 2” dará el salto a la adolescencia de Miguel

Durante la noche del pasado viernes 14 de agosto, Disney deslumbró en un macroevento arropado por estrellas de Hollywood como Anne Hathaway, Jodie Foster y Ryan Gosling para presentar sus esperadas novedades cinematográficas y televisivas, entre ellas el regreso de Coco y nuevas películas originales que prometen marcar el futuro.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la compañía inauguró la primera jornada de la D23, la mayor convención oficial de Disney, con un panel de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los más esperados de todo el sector, pues congrega los anuncios sobre los próximos proyectos de cine y televisión de los estudios.

Ante esta situación, el escenario principal, el multitudinario Honda Center, un pabellón deportivo en Anaheim, se transformó en una pasarela de celebridades que fueron revelando poco a poco los detalles de las producciones más esperadas por los seguidores del grupo de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.

Frente a este escenario, la actriz estadounidense Anne Hathaway, protagonista de la tercera película de Princess Diaries (Diario de una princesa), anunció que la segunda entrega de Coco, ambientada en el tradicional festejo del Día de Muertos, una de las celebraciones más populares de México, dará el salto a la adolescencia de Miguel.

"Coco 2" dará el salto a la adolescencia de Miguel

Conforme a lo expuesto por Disney en la convención D23, la segunda entrega de Coco, ambientada en el tradicional festejo del Día de Muertos, una de las celebraciones más antiguas y populares de México, dará un salto temporal y presentará a Miguel Rivera como adolescente, dejando atrás al niño de 12 años de la película original del 2017.

La franquicia ofreció, en la mayor convención del coloso del entretenimiento, celebrada en la ciudad de Anaheim, California, las primeras pinceladas del proyecto junto con el actor de cine y televisión peruanoestadounidense Benjamin Bratt, quien volverá a dar voz al legendario cantante Ernesto de la Cruz, el antagonista principal de la película.

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“El joven Miguel se presentará más mayor, pero aun sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda”, explicó Bratt mientras mostraba las primeras imágenes del protagonista de Coco, que verá la luz en noviembre del 2029, 12 años después del estreno del filme que ganó dos Óscar: a la mejor película de animación y a la mejor canción original.

“No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje (Ernesto de la Cruz) o a volver de entre los muertos”, agregó Benjamin Bratt, en alusión a la película, durante el panel en el que Disney reveló el catálogo de novedades cinematográficas y de series para los próximos años, en especial las relacionadas con el carismático y famoso antagonista.

"Coco 2" continuará la emotiva historia de Miguel

Según Variety, una revista de entretenimiento que cubre cine y televisión, Coco continuará la emotiva historia de Miguel, un niño mexicano que, impulsado por su sueño de convertirse en músico profesional a pesar de la prohibición familiar, cruzó por error al colorido y vibrante Mundo de los Muertos durante la festividad del Día de Muertos.

Pixar, por su parte, coincidiendo con su 40 aniversario, desplegó un calendario de novedades que van desde Los Increíbles 3, centrada en los niños de la familia, que ya están listos para actuar como superhéroes, hasta el anuncio de Kingdom Hearts para finales del 2027, que incluirá una cuarta entrega cinematográfica y una serie asociada.