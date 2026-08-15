“Me encantaría presentarme en el 2028”: Trump habla sobre la posibilidad de un tercer mandato

Durante la noche del pasado viernes 14 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a una posibilidad que generó especulaciones durante su segundo período en la Casa Blanca: una eventual candidatura para las elecciones presidenciales del 2028. Esta vez, reconoció abiertamente que le gustaría volver a competir.

A pesar de eso, el mandatario republicano de 80 años también admitió que existe un obstáculo constitucional que limita esa posibilidad, debido a que la Constitución estadounidense establece un máximo de dos mandatos presidenciales, como ocurrió con Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan y George Washington, entre otros.

Sin embargo, Franklin D. Roosevelt es el único presidente en la historia de Estados Unidos que superó los dos mandatos presidenciales, pues gobernó durante cuatro períodos entre 1933 y 1945, antes de que se aprobara el límite constitucional. Por ello, es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país.

Ante esta situación, según informó The Hill, medio de comunicación especializado en política, el presidente Trump habló con periodistas desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, después de descender del Air Force One. Allí fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de buscar un tercer período presidencial, como Roosevelt en 1940.

Trump quiere volver en el 2028

“Todo el mundo me hace esa pregunta. Me encantaría presentarme, pero la ley es fuerte”, respondió el presidente Trump, quien explicó que la pregunta sobre una eventual candidatura se convirtió en una constante durante su período en la Casa Blanca, pero que su viabilidad depende estrictamente del marco legal y constitucional de la nación.

Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que, durante un acto en la ciudad de Columbus, Ohio, los presentes comenzaron a corear “2028”, en una muestra del respaldo de parte de sus seguidores a la idea de que permanezca en el poder más allá de su actual mandato, que finaliza el 20 de enero del 2029.

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No obstante, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, la principal barrera para una nueva candidatura está establecida en la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, cuya primera sección determina que ninguna persona puede ser elegida para la presidencia en más de dos ocasiones.

Esta norma fue ratificada en 1951, seis años después de la muerte de Franklin D. Roosevelt, quien fue elegido presidente en cuatro oportunidades. Antes del demócrata, existía una tradición según la cual los mandatarios abandonaban la Casa Blanca después de dos períodos, siguiendo el precedente establecido por George Washington.

¿Trump descarta su candidatura a un tercer mandato?

La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos transformó la tradición de George Washington en una restricción constitucional. Por ese motivo, la posibilidad de que Donald Trump se presente nuevamente en las elecciones presidenciales del 2028 enfrenta una prohibición expresa, más allá de su voluntad personal, política y profesional.

“Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Siempre es mejor. Y la tercera vez será aún mejor. Es solo una broma”, concluyó el mandatario republicano, quien apareció con una gorra con la inscripción “Trump 2028”, un gesto que volvió a alimentar las especulaciones sobre sus planes políticos después de su actual mandato.