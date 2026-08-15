José Chajón-Raxón: El guatemalteco que murió después de ser detenido por ICE en Nueva Jersey

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, un guatemalteco es la tercera persona que muere en el centro de detención para migrantes indocumentados Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Esto se debe a que la víctima fue identificada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como José Chajón Raxón.

“Es la tercera muerte en Delaney Hall y los activistas exigen el cierre del centro de detención”, informó en X, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes que consideró que la muerte del guatemalteco no puede considerarse un hecho aislado.

“La muerte no es un incidente aislado en el centro, sino un patrón continuo de abusos tanto aquí como en centros de detención de todo el país”, agregó Murad Awawdeh, cuya organización es el principal órgano de defensa, educación comunitaria y movilización política para las comunidades de recién llegados en los ámbitos local y estatal.

Frente a este escenario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que José Chajón Raxón fue ingresado en Delaney Hall, pero un día después requirió atención médica por convulsiones. Por ello, se le asignó una enfermera para atenderlo, quien informó que el inmigrante guatemalteco se encontraba bien.

José Chajón-Raxón sufrió un ataque epiléptico

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos afirmaron el viernes 14 de agosto que no informaron públicamente sobre la muerte del guatemalteco que sufrió un ataque epiléptico en el centro de detención porque no se les notificó que había fallecido.

Dadas las circunstancias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia responsable de la seguridad ciudadana en el territorio de los Estados Unidos, no especificó qué ocurrió después de que José Chajón Raxón ingresó al hospital en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, cuándo falleció ni si fue dado de alta antes de su muerte.

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“De acuerdo con la política del DHS, cuando una persona ya no se encuentra bajo su custodia, la agencia deja de ser responsable de monitorear o investigar las muertes que puedan ocurrir. Es una cuestión de sentido común”, señaló el comunicado del ICE, cuya misión es hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad fronteriza en EE. UU.

Ante esta situación, de conformidad con The New York Times, esto forma parte de un cambio de política anunciado en junio, según el cual la agencia ya no informa sobre las muertes que ocurren en los días posteriores a la liberación de una persona de su custodia, dado que, de acuerdo con el ICE, José Chajón fue puesto en libertad el 22 de julio.

La laguna legal que permite a la agencia liberar a una persona

El abogado y político estadounidense Rob Menéndez, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. por un distrito congresional de Nueva Jersey, aseguró que el cambio de política crea una laguna jurídica que permite a la agencia liberar a alguien de su custodia y luego “alegar que no tiene la responsabilidad de investigar su muerte”.

“ICE, en consonancia con la filosofía del presidente Trump, está empeñado en evitar el escrutinio y en no asumir ninguna responsabilidad por sus fallas”, concluyó Menéndez, quien afirmó que Delaney Hall ha sido escenario de protestas de defensores de los migrantes y que, en algunas ocasiones, los manifestantes intentaron bloquear la entrada.