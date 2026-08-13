Wilmer Giovanni Rivera: El hondureño que el ICE deportó por error a Guatemala con otra identidad

“Me dijeron: ‘Firma aquí que tú eres Virgilio’. Pero les dije que yo no era Virgilio. Mi nombre es Wilmer Giovanni Rivera”, reveló el hondureño, entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, quien afirmó que, a pesar de identificarse repetidamente, fue procesado en EE. UU. con otro nombre y deportado a Guatemala.

Conforme a lo expuesto por Wilmer Giovanni Rivera, él nunca dejó de decir quién era, pero todo comenzó tras ser detenido por una infracción de tránsito en Florida. Por lo tanto, a pesar de que tenía un permiso de trabajo vigente, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) lo arrestó.

Rivera fue trasladado a un centro de detención para inmigrantes indocumentados, donde afirma que le cambiaron la identidad durante el procesamiento. Ante esta situación, el pastor hondureño asegura que, pese a repetir una y otra vez que su nombre no era Virgilio, fue trasladado de Florida a Luisiana como si fuera guatemalteco.

Por consiguiente, Wilmer fue deportado por error a Guatemala, dado que la agencia federal, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), creía que era guatemalteco. De esa manera, el pastor hondureño quedó a más de 550 kilómetros de su casa, en Honduras, y no tenía cómo comprobar su verdadera identidad.

Deportado por error a Guatemala

“Me dijeron que si no firmaba como Virgilio, que a ellos no les importaba y por eso firmaron por mí. Incluso mientras estaba detenido en Florida y Luisiana pedí más de una vez que arreglaran mis documentos porque ese no era mi nombre. Ellos me decían que no sabían nada y me seguían llamando así hasta mi deportación”, agregó Wilmer.

Fue en Guatemala donde Wilmer Giovanni Rivera pudo finalmente demostrar quién era, debido a que una llamada a su hijo permitió comprobar su verdadera identidad al recibir en suelo guatemalteco su partida de nacimiento. Por ende, tras demostrarles a las autoridades quién era, pudo ser devuelto a EE. UU. y luego enviado a Honduras.

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“Ya me encuentro aquí en Honduras, pero todavía vivo con las secuelas de esa experiencia. Las cadenas que llevaba en las manos y en los pies durante los traslados me provocaron distintas lesiones, por lo que aún recibo cierto tipo de atención médica”, añadió Wilmer Giovanni Rivera, quien asegura que se siente mejor en su país de origen.

“Para mí ha sido muy duro porque no me esperaba todo esto que ellos (ICE) hicieron conmigo. Violaron mis derechos y no les importó la condición médica que tengo en el pie. Me dolía tanto que no podía ni caminar. Nomás caí en Honduras tuve que ir inmediatamente con un médico, que me dejó en reposo”, explicó el pastor hondureño.

La obligación de las autoridades

Para la abogada de inmigración Kathia Quiros, las autoridades migratorias del ICE, que se encargan de hacer cumplir las leyes de migración, investigar delitos transnacionales y ejecutar deportaciones en los Estados Unidos, tenían la obligación de verificar la identidad de Wilmer Giovanni Rivera antes de deportarlo a Guatemala.

“Toda esa evidencia queda registrada y luego puede ser usada en una corte federal para que un juez determine que la persona debe regresar a pasar el debido proceso”, concluyó Quiros, tras asegurar que su objetivo no solo es buscar justicia, sino también evitar que otros inmigrantes atraviesen una situación similar a la de Wilmer Rivera.