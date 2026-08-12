¿A qué hora son los meteoros de las Perseidas? Cuándo y cómo ver las lágrimas de San Lorenzo

El eclipse solar total de este 12 de agosto no será el único espectáculo del miércoles, debido a que la jornada puede convertirse en una experiencia astronómica completa. Esto se debe a que el fenómeno coincide con uno de los momentos de mayor actividad de las Perseidas, la lluvia de meteoros asociada con el cometa Swift-Tuttle.

“Estamos en plena temporada de Perseidas, así que este miércoles 12 de agosto puede haber doble espectáculo”, explicó la física y meteoróloga Mar Gómez en una entrevista con el diario AS, en la que habló sobre uno de los fenómenos más populares del año por su intensidad y porque puede observarse sin necesidad de telescopios.

“Si estás en un muy buen sitio, puedes pasar de ver un eclipse solar a ver estrellas fugaces”, señaló Gómez, quien mencionó que, en condiciones ideales, con cielo oscuro y poca contaminación lumínica, pueden observarse decenas de meteoros por hora, ya que las Perseidas suelen ser visibles desde mediados de julio hasta finales de agosto.

Frente a este escenario, la coincidencia no solo es curiosa, sino especialmente favorable para la observación, debido a que, tras el eclipse solar total, la ausencia de Luna permitirá un cielo más oscuro, lo que mejorará la visibilidad de las Perseidas, una prolífica lluvia de meteoros que también es conocida como las "lágrimas de San Lorenzo".

¿Cómo ver el punto máximo de la lluvia de las Perseidas?

Conforme a lo expuesto por The New York Times, un prestigioso diario estadounidense, las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más intensas de este verano, estarán en su punto máximo desde la noche de este miércoles 12 de agosto hasta la mañana del próximo jueves 13 de agosto, en una noche sin luna tras un eclipse solar total.

Sin embargo, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la lluvia de meteoros de las Perseidas se podrá ver mejor desde el hemisferio norte, de manera lo que las lágrimas de San Lorenzo se podrán apreciar desde Norteamérica, África y Europa, especialmente en Rusia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal.

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De acuerdo con la American Meteor Society (AMS), una organización cuya meta principal es apoyar la investigación sobre meteoros y lluvias de estrellas, desde zonas rurales del norte de Estados Unidos, los observadores pueden ver entre 30 y 50 meteoros por hora, mientras que quienes están en zonas urbanas pueden ver entre 15 y 25.

Además, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, las Perseidas se podrán observar en Centroamérica desde las 22.30 horas de este miércoles 12 de agosto hasta el amanecer, con una visibilidad óptima en la segunda mitad de la madrugada, lo que permitirá apreciar decenas de meteoros por hora en condiciones ideales.

Consejos para la observación