¿Hay relación con el de Venezuela? Qué provocó el mayor terremoto de Colombia en una década

Conforme a lo expuesto por la Red Sismológica Nacional de Colombia, el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte de la nación sudamericana el pasado lunes 10 de agosto tiene un origen tectónico distinto del de los sismos registrados recientemente en el territorio de Venezuela, pese a que alcanzaron magnitudes similares.

La sismóloga Viviana Dionisio explicó a la agencia de noticias EFE que el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, fue un sismo de profundidad intermedia, razón por la que sus efectos se sintieron en una extensa zona del país sudamericano.

“Fue un sismo tectónico asociado principalmente a un mecanismo de subducción”, señaló la científica especialista en sismología, la rama de la geofísica encargada de estudiar los terremotos y la propagación de ondas elásticas, quien explicó que el territorio de Colombia está asentado sobre la placa Sudamericana, en el océano Atlántico.

Frente a este escenario, según Viviana Dionisio, el fenómeno de subducción ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se introduce debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas y puede ocasionar sismos, como los registrados en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El terremoto en Colombia no tiene relación con el de Venezuela

“Cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra se dice que es un sismo de subducción. Entonces se producen, en general, en las costas”, explicó la dependencia oficial operada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que comparó el terremoto colombiano con grandes sismos ocurridos en Chile, Japón y Ecuador.

En cambio, de acuerdo con la cadena de televisión BBC, los terremotos registrados en Venezuela a finales de junio del 2026, que dejaron más de 6 mil 300 muertos, responden a otro mecanismo y no están directamente relacionados con el terremoto ocurrido en territorio colombiano, pese a que tuvieron una magnitud similar, de 7.4.

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Dadas las circunstancias, el caso de Venezuela fue consecuencia de una interacción entre la placa del Caribe y la Sudamericana mediante un movimiento lateral. “Los sismos de junio fueron más superficiales y tienen que ver con otro mecanismo, que es un mecanismo de rumbo. El de Colombia fue un sismo de subducción”, enfatizó Dionisio.

Ante esta situación, la profundidad es uno de los elementos que permiten entender por qué un terremoto de gran magnitud no provoca los mismos daños que otro de magnitud similar. De modo que el SGC explicó que, cuando un terremoto es superficial, las ondas sísmicas recorren una menor distancia antes de alcanzar la superficie.

¿La profundidad determina los daños?

Aunque en los sismos profundos las ondas atraviesan una mayor cantidad de material y pierden energía durante su recorrido, el Servicio Geológico Colombiano advirtió que la profundidad no determina por sí sola la magnitud de los daños, pues estos también dependen de la vulnerabilidad de las edificaciones y de las condiciones del terreno.

Por último, la sismóloga Viviana Dionisio detalló que Colombia tiene una amenaza sísmica importante debido a la interacción de varias placas tectónicas y a la existencia de numerosas fallas asociadas a las cordilleras de los Andes y al Pacífico, de manera que no es inusual que un terremoto tenga su epicentro en San José del Palmar, Chocó.