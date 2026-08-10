¿Cómo es el Desafío de un Carro? El programa que ofrece US$600 por dejar el auto en la casa

¿Te imaginas recibir dinero por dejar el auto en casa? El Metro de Los Ángeles lanzó un programa que recompensa a quienes reduzcan el uso de sus vehículos: el Desafío de un carro (One Car Challenge), una iniciativa para reducir el caos vehicular en la ciudad que funciona como núcleo de la industria televisiva y cinematográfica del país.

“Los participantes pueden ahorrar dinero en gasolina y ganar hasta US$600 (Q4 mil 575) al completar este programa de cinco semanas”, anunció mediante un comunicado en su página web la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro), principal operador de transporte público en el sur de California.

Frente a este escenario, el sistema, que abarca una red de trenes y autobuses en California, también aclaró que el desafío representa una segunda fase, luego del exitoso plan piloto realizado en Santa Mónica, donde los resultados mostraron un aumento del 17% en los hábitos diarios de caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público.

Por lo tanto, en su concepto básico, el reto es muy sencillo. A cambio del premio económico, consiste en dejar el auto en casa durante cinco semanas y emplear otros medios de transporte, ya sea para ir al trabajo o para actividades recreativas. Todos los participantes pueden usar el transporte público, la bicicleta o simplemente caminar.

One Car Challenge

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, los participantes pueden utilizar el transporte público, compartir el auto de un vecino, andar en bicicleta o simplemente caminar. Al final, cumplir con el desafío no depende de cómo se movilicen, sino de dejar el carro estacionado en casa durante cinco semanas.

“Estamos animando, ofreciendo un incentivo, a que la gente deje el auto en casa. Esperamos que, con suerte, la gente cambie su comportamiento”, agregó Patrick Chandler, portavoz de LA Metro, quien recalcó que el objetivo final de este nuevo desafío es “mejorar el flujo de tráfico regional y reducir las emisiones de los vehículos”.

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Ante esta situación, quienes deseen asumir el reto deben registrarse en la aplicación GoCarma, que organiza el programa y, además de los datos personales, solicita información y fotos del odómetro del auto que quedará estacionado en casa. De este modo, la aplicación podrá medir la reducción del uso del vehículo al finalizar la prueba.

“GoCarma rastreará el comportamiento de viaje y manejará las lecturas del odómetro del vehículo en segundo plano, haciendo que la participación sea más fácil que nunca”, apuntó Patrick Chandler, quien fue entrevistado sobre la aplicación móvil que verifica el uso de transporte sostenible para otorgar incentivos de movilidad en los programas.

Normas básicas del One Car Challenge

El participante debe ser residente del condado de Los Ángeles y mayor de 21 años.

del condado de Los Ángeles y mayor de 21 años. El reto está dirigido a hogares con más de un auto, aunque también pueden participar aquellos que tengan uno solo.

Los participantes deben mantener el carro estacionado en casa durante cinco semanas.

El premio de US$600 (Q4 mil 575) se desembolsará automáticamente al finalizar el programa: no hay pagos fraccionados.

al finalizar el programa: no hay pagos fraccionados. A través de GoCarma, el auto registrado será evaluado mediante las lecturas del odómetro, con respeto a la privacidad de los datos.

Por último, según la cadena de televisión CBS, en caso de emergencia o necesidad inmediata, los usuarios contarán con un margen de tres kilómetros. Si superan ese límite, su participación quedará concluida, dado que el programa está financiado por una subvención de US$2 millones proveniente de la Asociación de Gobiernos de California.