UEFA, AFC y Concacaf acusan de engaño a la FIFA: “Esto no va de dinero, sino de integridad”

Durante la mañana de este 10 de agosto, las confederaciones de Europa, Asia y Norte, Centroamérica y el Caribe (UEFA, AFC y Concacaf) publicaron una carta a la “familia del futbol”, en la que apelaron a la “unión” de los actores y a la “transparencia” de la FIFA en sus procesos, tras el intento fallido de crear una filial para comercializar el Mundial.

Este documento fue hecho público a través de las plataformas digitales y al final de la carta abierta están las firmas de los presidentes y secretarios generales de la UEFA (Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis), de la Concacaf (Victor Montagliani y Philippe Moggio) y de la AFC (Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John).

"El liderazgo no es un bien que se posea. No consiste en ostentar ni en exigir el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia el futbol que lo confía. Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", dijeron en la carta.

Frente a este escenario, las confederaciones remarcan en su escrito que no se trata de "dinero", de "perder apoyos" o de "replantearse la ampliación de las competiciones", algo que fue acordado de forma "conjunta", sino de "la integridad del futbol y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo", en referencia a Gianni Infantino.

Acusan de engaño a la FIFA

Para las tres confederaciones, la carta en la que la FIFA explicó a las 211 federaciones miembro su proyecto de vender una participación de la Copa Mundial fue un error de juicio: "Una propuesta presentada en un plazo ajustado, sin una consulta significativa, y que se impulsó hacia una fecha límite antes de que pudieran examinar sus términos".

Ante esta situación, las confederaciones de Europa, Asia y Norte, Centroamérica y el Caribe (UEFA, AFC y Concacaf) acusaron directamente a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), institución que dirige las asociaciones de futbol en todo el mundo, de "violar" la confianza de las instituciones a las que está "llamada a servir".

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Asimismo, las tres confederaciones criticaron que la revisión del informe que se presentará al Consejo de la FIFA no se haya hecho a través de un tercero "totalmente independiente" y mostraron su rechazo a la representación de un solo cargo elegido en la reunión de la dirección celebrada recientemente en la capital de Marruecos.

"Esta reunión, en la que se convocó a un número selecto de miembros del Comité de Gestión, en lugar de que los dirigentes se desplazaran a Zúrich para dirigirse al corazón de la FIFA, no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha llevado a esta situación", afirmaron.

UEFA, AFC y CONCACAF piden "transparencia"

"No es la conducta propia de un guardián del futbol, sino de alguien que cree que el futbol le debe rendir cuentas a él", agregaron en la carta abierta. Por lo tanto, las tres confederaciones solicitaron públicamente respeto a la unidad y pidieron a sus dirigentes que sirvan directamente al futbol y no "pretendan mandarlo" para su beneficio.

"Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el futbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el futbol al que servimos", concluyeron en la carta.