Desempleo en EE. UU. baja pese a la pérdida de más de 23 mil empleos: ¿Qué está pasando?

De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), la principal agencia del Gobierno de los Estados Unidos encargada de recopilar, analizar y publicar datos sobre el mercado laboral, los precios, la inflación y la economía en general, la tasa de desempleo en EE. UU. bajó una décima, hasta el 4.1%, en el es de julio.

Esto se debe a que, aunque se recortaron más de 23 mil puestos de trabajo, se crearon otros 80 mil empleos, según los analistas. Por lo tanto, en el séptimo mes del año se registraron disminuciones en el sector educativo de los gobiernos locales y en el comercio minorista, mientras que en el sector de la salud se registró una tendencia al alza.

En total, conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el número de desempleados en julio se situó en unos 6.9 millones, frente a los 7.1 millones del mes anterior. Sin embargo, los adolescentes (12.1%) y los afroestadounidenses (6.3%) se mantienen entre los grupos más afectados, aunque ambos registraron disminuciones.

Frente a este escenario, la tasa de desocupación también disminuyó entre los hispanos (4.6%), pero aumentó ligeramente entre los asiáticos (4.2%), mientras que entre las mujeres adultas se mantuvo en el 3.7% y entre los hombres adultos fue del 3.9%, con una reducción conjunta de unos 103 mil puestos respecto de los informes iniciales.

Desempleo en EE. UU. baja pese a la pérdida de empleos

De conformidad con el BLS, en julio el empleo en el sector educativo de los gobiernos locales disminuyó en 50 mil puestos, tras haber mostrado escasa variación durante los meses anteriores. Además, el comercio minorista perdió 19 mil empleos, debido a la disminución de plazas de trabajo en clubes de almacén e hipermercados.

Asimismo, disminuyeron las plazas de trabajo entre los minoristas de mercancías generales, con una pérdida de 21 mil puestos, y en las estaciones de servicio y los distribuidores de combustible, con unos 5 mil puestos menos. Mientras tanto, los minoristas de instrumentos musicales y libros registraron una ganancia de 10 mil puestos.

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Según el BLS, las actividades financieras mantuvieron su tendencia a la baja en julio, con la pérdida de 14 mil puestos en la intermediación crediticia y actividades afines, nueve mil en las compañías de seguros y siete mil en áreas relacionadas. Por lo tanto, este sector ha perdido más de 121 mil puestos desde su máximo de mayo del 2025.

En contraste, el sector de la salud en los Estados Unidos mantuvo su tendencia al alza, con más de 22 mil nuevas plazas, aunque a un ritmo menor que el promedio mensual de más de 36 mil registrado durante los doce meses anteriores. A su vez, los servicios de atención médica ambulatoria aumentaron en más de 18 mil plazas en EE. UU.

Decisiones de política monetaria

Conforme a lo informado por el BLS, en julio del 2026 el empleo en los Estados Unidos no mostró cambios en sectores como la minería, las canteras y la extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura y el comercio mayorista. Tampoco varió en el transporte y almacenamiento, la información, la asistencia social y la hostelería.

Dadas las circunstancias, el desempleo, junto con la inflación y el producto interior bruto (PIB), es un indicador clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, que mantuvo estables los tipos de interés en un rango de entre el 3.5% y el 3.7% en su reunión de julio, presidida por Kevin Warsh como el jefe del banco central.