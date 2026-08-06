Eclipse solar total del miércoles 12 de agosto: Conozca todas las naciones donde será visible

Según National Geographic, una de las organizaciones internacionales más importantes dedicadas a la ciencia, la educación, la exploración y la protección del planeta, el próximo 12 de agosto será la primera vez, en más de 100 años, que un eclipse solar total será visible en España, aunque no será el único lugar donde podrá observarse.

No obstante, si a esto se suma una lluvia de meteoros, cuya intensidad ha aumentado progresivamente, y un desfile de seis planetas el próximo miércoles 12 de agosto, los aficionados a la astronomía, la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, como estrellas, planetas, lunas, cometas y galaxias, disfrutarán de un espectáculo único.

Esto se debe a que la oscuridad diurna descenderá el próximo miércoles 12 de agosto en varios países, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen perfectamente en el cielo, ya que dicha alineación coincide con la luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica, la línea curva del cielo por donde parece desplazarse el Sol.

Frente a este escenario, el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto comenzará cerca del Polo Norte, antes de desplazarse hacia el sur, donde un eclipse parcial deleitará a millones de personas en lugares tan distantes como Alaska y Siberia, y abarcará Canadá, el norte de los Estados Unidos y gran parte de Europa y África occidental.

Los países donde se verá el eclipse solar

Zona de Eclipse Total

En un eclipse solar total, la Luna oculta por completo el disco solar desde una franja de la Tierra, lo que oscurece el cielo. Esto ocurre porque la alineación es perfecta sobre la franja de totalidad, lo que hace que el día se oscurezca como si fuera de noche y solo durante un eclipse solar total es posible observar la atmósfera exterior del Sol.

España: Recorre una amplia zona del norte y del centro de la península ibérica, incluidas comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, antes de finalizar en las Islas Baleares.

Recorre una amplia zona del norte y del centro de la península ibérica, incluidas comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, antes de finalizar en las Islas Baleares. Portugal: Abarca de forma muy limitada el extremo noreste del territorio portugués.

Abarca de forma muy limitada el extremo noreste del territorio portugués. Islandia: Atraviesa la parte occidental del país y pasa muy cerca de su capital, Reikiavik.

Atraviesa la parte occidental del país y pasa muy cerca de su capital, Reikiavik. Rusia: Comienza en una zona remota del Ártico siberiano.

Comienza en una zona remota del Ártico siberiano. Groenlandia: Cruza la región oriental de este territorio.

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Zona de Eclipse Parcial

Fuera de la franja central, una amplia región experimentará un eclipse parcial con distintos grados de oscurecimiento. Ante esta situación, en un eclipse parcial, la Luna solo cubre una parte del Sol (penumbra), por lo que este se observa como una media luna. Además, la reducción de la luz ambiental es similar a la de un día muy nublado.

Europa: Naciones como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania y los países escandinavos observarán una ocultación muy alta del Sol (superior al 80% o 90% en las zonas más cercanas a la franja de totalidad ).

Naciones como el y los países observarán una ocultación muy alta del Sol (superior al 80% o 90% en las zonas más cercanas a la ). Norteamérica: Abarca la mayor parte de Canadá y el noreste de Estados Unidos , desde Alaska hasta estados de la costa atlántica, como Nueva York y Virginia.

Abarca la mayor parte de y el noreste de , desde hasta estados de la costa atlántica, como África: Será visible en países del Magreb y el Sahara Occidental, como Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal y Mali.

Los países en donde se verá el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aún hay más por venir

Conforme a lo expuesto por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), se prevé que en el 2027 habrá un eclipse solar total excepcionalmente largo, lo que proporcionará casi el triple de tiempo de observación. Además, se extenderá por Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Yemen, Somalia y Arabia.

“Un par de minutos no es mucho tiempo, pero es suficiente para afectar la atmósfera y crear esa sombra fría y oscura de la Luna en la Tierra. Es cierto que el eclipse es breve, pero aun así es increíblemente valioso para todos”, dijo Angela Des Jardins, de la Universidad Estatal de Montana, quien dirige el proyecto de globos financiado por la NASA.