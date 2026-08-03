Eclipse solar del miércoles 12 de agosto: Horarios por ciudad y desde dónde se verá total o parcial

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el próximo miércoles 12 de agosto del 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos naturales más impresionantes que pueden contemplarse: un eclipse total de Sol, por lo que será un acontecimiento histórico para millones de personas en todo el mundo.

Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuando la Luna oculta al Sol, visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, y dicha alineación coincide con la Luna nueva, lo que indica que la Luna se encuentra cerca de la eclíptica, la línea curva que describe el Sol en su movimiento alrededor de la Tierra.

Frente a este escenario, y por primera vez en más de un siglo, un eclipse solar total llegará a España, seguido de una lluvia de meteoros que irá ganando intensidad y de un desfile de seis planetas. Así, el cielo ofrecerá un espectáculo verdaderamente asombroso el próximo miércoles 12 de agosto para millones de personas a nivel internacional.

Esto se debe a que la oscuridad diurna descenderá a medida que el Sol, la Luna y la Tierra se alineen perfectamente en el cielo, de manera que el fenómeno comenzará cerca del Polo Norte y avanzará hacia el sur, desde España hasta el norte de África y Medio Oriente. Sin embargo, también podrá apreciarse en algunas partes de América.

Eclipse total de Sol el 12 de agosto

La expectación es enorme, ya que los eclipses totales son fenómenos poco frecuentes y cada uno presenta características únicas. Además, en esta ocasión el eclipse tendrá lugar al atardecer en diversas partes del mundo, lo que ofrecerá un paisaje especialmente fotogénico, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, principalmente en España.

No obstante, cientos de millones de personas también podrán disfrutar del evento desde otros lugares, dado que un eclipse parcial será visible en zonas tan alejadas como Alaska y Siberia, y abarcará Canadá, el norte de Estados Unidos y gran parte de Europa y África occidental. Por ello, es importante conocer los horarios de cada zona.

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España : 19.30 horas.

: 19.30 horas. Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island y Vermont : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Illinois, Iowa, Minnesota y Wisconsin: 12:30 horas.

Cobertura del eclipse solar

De conformidad con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la agencia del Gobierno de Estados Unidos encargada de explorar el espacio y estudiar la Tierra, sus científicos prepararon una cobertura del eclipse solar que se transmitirá en vivo para todo el continente, a través de YouTube.

La cobertura comenzará con seis de nuestros planetas vecinos formando un arco en el cielo y terminará con el punto álgido de la lluvia de meteoros de las Perseidas, tras la caída de la noche y bajo la luz de la Luna, ya que durante la totalidad los meteoros podrían aparecer acompañados por algunos de los planetas y las estrellas más brillantes.