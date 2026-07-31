¿De qué murió Franco Baresi? La leyenda del futbol italiano que se marchó demasiado pronto

Conforme a lo informado por el AC Milan, club de fútbol italiano con sede en la región de Lombardía, Franco Baresi, leyenda de los rossoneri, falleció este viernes 31 de julio a los 66 años, de manera que toda la institución casciavìt mantendrá viva la memoria de quien fue el defensor internacional y capitán del equipo conocido como Il Diavolo.

"La historia del AC Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su grandeza serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte fundamental de la historia del club", anunció el equipo de la Serie A, donde jugó toda su carrera y se convirtió en una leyenda del futbol italiano, como de la Azurra.

"Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que siente cada aficionado en un momento tan difícil como este", añadió el club, tras señalar que el capitán y uno de los mejores defensas del mundo fue un símbolo del futbol italiano, en una época en la que la fidelidad a los colores aún existía.

Esto se debe a que, tras comenzar a jugar al fútbol en el equipo de su ciudad natal, cerca de Brescia, junto con sus hermanos, Franco Baresi se unió al equipo juvenil del AC Milan y disputó su primer partido en la Serie A a los 17 años, en abril de 1978. Así comenzó una carrera que terminó en 1997, después de más de 500 partidos y 19 títulos.

¿De qué murió Franco Baresi?

De acuerdo con TyC Sports, canal de televisión argentino dedicado exclusivamente al deporte, Franco Baresi, exjugador del AC Milan, falleció este viernes 31 de julio a los 66 años a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad oncológica relacionada con un nódulo pulmonar que le detectaron en agosto del 2025, hace casi un año.

Ese nódulo pulmonar fue extirpado mediante una cirugía, pero nunca logró recuperarse por completo, de manera que la última aparición pública de Franco Baresi en San Siro, casa del AC Milan, fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados del 6 al 22 de febrero del 2026.

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Frente a este escenario, Franco Baresi falleció mientras seguía siendo considerado uno de los mejores defensores de la historia del futbol y una de las figuras más importantes del AC Milan, donde continuó trabajando tras su retiro. Por ende, como reconocimiento a su extraordinaria carrera, el club rossonero retiró el dorsal número 6.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo ligada a la selección italiana, ya que disputó 82 partidos con su país y participó en tres Copas del Mundo. Además, en 1982 formó parte del equipo que conquistó el Mundial de España, mientras que en 1994 alcanzó la final del torneo disputado en Estados Unidos, donde Italia perdió ante Brasil.

Italia llora el fallecimiento de Franco Baresi

El actual propietario del AC Milan, el estadounidense Gerry Cardinale, aseguró que Baresi "durante generaciones encarnó los valores, el carácter y la excelencia que definen al club de Lombardía" y que "incluso en su último mes, cuando afrontó su mayor reto, siempre fue rossonero", por lo que "su legado es profundo y perdurará para siempre".

Por su parte, la Asociación Italiana de Futbolistas aseguró que, con su pérdida, se va "no solo uno de los mejores y más fuertes defensores de todos los tiempos, sino, sobre todo, un símbolo de estilo, deportividad y entrega absoluta", y agregó que "Baresi encarnó los valores del juego limpio y la profesionalidad dentro y fuera de los estadios".