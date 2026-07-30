Florida confirma la primera muerte por la bacteria “carnívora”: El microbio que acecha en las playas

Durante la tarde del pasado miércoles 29 de julio, las autoridades sanitarias de Florida confirmaron la primera muerte del año por la bacteria carnívora (Vibrio vulnificus), un microorganismo marino que libera toxinas y destruye tejidos blandos, causando una infección bacteriana de muy rápida evolución que afecta la piel, la grasa y otros tejidos.

De acuerdo con National Geographic, esta bacteria carnívora se transmite por el contacto de heridas abiertas con agua salobre o tibia, o por el consumo de mariscos crudos. Por lo tanto, no "come" carne de forma literal, sino que destruye las células mediante toxinas y vive de forma natural en el agua de mar, donde prolifera con el calor.

En la temporada más calurosa de los Estados Unidos ya se contabilizan once contagios de esta bacteria carnívora, que puede causar diarrea, ampollas, úlceras y daños en la piel o la sangre. Adicionalmente, el riesgo es más grande para los adultos mayores y las personas con defensas bajas, diabetes o enfermedades hepáticas, como la cirrosis.

Aunque las personas sanas tienen un riesgo bajo, lo recomendable es no entrar al mar con heridas o cortes abiertos, evitar el consumo de mariscos crudos o poco cocidos (como las ostras) si se pertenece a un grupo de riesgo y buscar atención médica de urgencia si una herida se enrojece, se hincha o causa dolor después de acudir a la playa.

Formas de contagio y síntomas principales

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión BBC, las llamadas bacterias carnívoras pueden causar la muerte por infecciones graves, como la fascitis necrosante y la sepsis, debido a que ambas son infecciones bacterianas graves y de rápida evolución que destruyen la piel, la grasa y el tejido que recubre los músculos de todo el cuerpo.

Estas bacterias marinas peligrosas destruyen el tejido blando con rapidez y pueden ser mortales en cuestión de horas si no se tratan de inmediato. Esto se debe a que el cuerpo humano puede reaccionar de forma extrema a estas dos infecciones, dañando sus propios tejidos y órganos, especialmente cuando la bacteria es Vibrio vulnificus.

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Frente a este escenario, estas bacterias ingresan al cuerpo cuando cortaduras, heridas abiertas o raspaduras entran en contacto con agua de mar contaminada. Asimismo, se pueden contraer al ingerir mariscos crudos o poco cocidos, como las ostras, así como otros alimentos, entre ellos las almejas, los mejillones, las vieiras y los demás moluscos.

Por su parte, los principales síntomas son dolor intenso, hinchazón rápida, ampollas oscuras y muerte del tejido en la piel, así como fiebre alta, presión arterial baja, vómitos y escalofríos. Por esa razón, los adultos mayores y las personas con enfermedades o el sistema inmunitario debil forman parte de los grupos con riesgo de complicaciones.

El riesgo real de la bacteria carnívora

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) confirmaron que el aumento de la temperatura del mar ha favorecido la presencia de la bacteria carnívora en zonas costeras de decenas de países, como EE. UU.

Sin embargo, ante la alarma social que ha despertado esta bacteria, relacionada con el cambio climático, el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III desmintió los mitos que la rodean, ya que la evidencia científica señala que la exposición a esta bacteria representa un riesgo muy bajo para la población general.

"Aunque las bacterias están presentes de forma natural en determinados ambientes acuáticos y pueden causar enfermedades, el riesgo para la población general es bajo. Solo hay que evitar el contacto de heridas abiertas con agua marina o salobre contaminada, donde estas bacterias pueden encontrarse de forma natural", concluyó el centro.