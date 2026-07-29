Temporada de ciclosporiasis: Los alimentos que hay que eludir para evitar la infección estomacal

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarrea acuosa y, a menudo, explosiva; ya que desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) contabilizaron 4 mil casos.

De acuerdo con el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el epicentro está en Míchigan, el estado más afectado, que superaba los 3 mil casos a mediados de julio, por lo que la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) investiga el origen de esta infección intestinal provocada por un parásito microscópico.

Frente a este escenario, la directora médica de la FDA, Natasha Bagdasarian, señaló que el Cyclospora cayetanensis se contrae al consumir alimentos o agua contaminados y no se transmite directamente de persona a persona, de manera que lavar minuciosamente los alimentos reduce el riesgo, aunque el parásito es resistente.

Esto se debe a que, hasta el momento, nadie sabe con certeza cómo llega a los alimentos y al agua, pero en EE. UU. los brotes se vinculan, una y otra vez, a productos frescos. Por lo tanto, de conformidad con los CDC, es muy importante señalar que una persona puede contagiarse más de una vez al consumir distintos tipos de alimentos.

Consumidores deben evitar algunas frutas y verduras

Según la Clínica Cleveland, un centro médico académico de prestigio mundial y un hospital sin fines de lucro, la lechuga aparece de forma recurrente en la investigación, aunque ningún cultivador ni proveedor ha sido confirmado como fuente. Por ello, es recomendable evitar verduras de hoja, como las espinacas, y hierbas, como el cilantro.

Debido a que el contagio es fecal-oral, este surge al comer alimentos o beber agua contaminados con heces, incluida el agua sin tratar de piscinas o pozos. Por lo tanto, no suele pasar de persona a persona, pues el parásito necesita una semana fuera del cuerpo para volverse infeccioso y la desinfección química habitual no basta para eliminarlo.

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Como no hay vacuna, lo mejor es evitar los alimentos y el agua que puedan estar contaminados. Por ende, para la lechuga y las verduras de hoja, como el cilantro y la albahaca, las autoridades aconsejan comprarlas enteras, en vez de bolsas ya lavadas, retirar las capas exteriores y lavar el resto. Aunque cocinarlas con higiene es más seguro.

Los CDC indican que lavar las frutas y las verduras de hoja reduce el riesgo, pero no garantiza eliminar el parásito, que resiste la desinfección química. Tal es el caso de las frambuesas, que son de las más difíciles de limpiar, porque el parásito se esconde en las grietas de su superficie y ni congelarlas garantiza eliminarlo, de acuerdo con la FDA.

Síntomas y diagnóstico

Con arreglo a lo informado por la cadena de televisión Univisión, para diagnosticar la ciclosporiasis hace falta un análisis de heces con una prueba específica que no es rutinaria, de manera que el médico debe solicitarla y, en ocasiones, se necesitan varias muestras, ya que la enfermedad suele manifestarse una semana después del contagio.

Las autoridades mencionan que el signo más común es una diarrea acuosa, frecuente y, a veces, explosiva, que va y viene por tandas y puede provocar falta de apetito, adelgazamiento, hinchazón, náuseas y fatiga. Sin embargo, no suele ser mortal, dado que de los últimos 2 mil casos, solo 200 acabaron hospitalizados y ninguno falleció.