“Nuestros chicos están mimados y nos vemos elegantes”: Trump ordena 250 nuevos Cadillac

Durante la tarde del pasado lunes 27 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que la Casa Blanca ha ordenado 250 nuevos Cadillac Escalade para la comitiva presidencial. "Nuestros chicos están muy mimados. Les gusta el Escalade. A mí también. Nos vemos elegantes en esos Escalade", agregó el magnate neoyorquino.

Ante esta situación, el republicano elogió a General Motors, una de las mayores empresas automotrices de Estados Unidos, por fabricar esos vehículos. Además, calificó a la compañía como "excelente para tratar", mientras destacaba la manufactura hecha en territorio estadounidense durante su visita a Detroit, donde se encuentra su sede.

Dadas las circunstancias, el mandatario estadounidense declaró ante una multitud en Michigan que la Casa Blanca ha encargado 250 Cadillac Escalade, el vehículo utilitario deportivo insignia de la marca de lujo, para su caravana presidencial. "La única e inigualable Escalade", añadió el presidente Donald Trump durante su discurso en Detroit.

Esto se debe a que el Cadillac Escalade es un lujoso vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) de gran tamaño, conocido por su potente motor V8, su amplio espacio interior y su avanzada tecnología. Asimismo, el precio de venta sugerido por el fabricante para el Escalade 2026 comienza en más de US$90 mil (Q686 mil).

Características del Cadillac Escalade

Conforme a lo expuesto por USA Today, un periódico de circulación nacional en Estados Unidos, las mejoras solicitadas por el presidente Trump elevan considerablemente el precio del Cadillac Escalade por encima de los seis dígitos, considerando que su versión de alto rendimiento, la Serie V, ronda los US$170 mil (Q1 millón 296 mil).

El Cadillac Escalade está equipado con un motor V8 de 6 litros que produce 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Por lo tanto, este lujoso vehículo utilitario deportivo ofrece una capacidad de remolque de hasta 8 mil libras en las versiones con distancia entre ejes estándar.

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Este vehículo también cuenta con suspensión neumática adaptativa, control magnético de la suspensión y un diferencial electrónico de deslizamiento limitado para un mejor rendimiento y manejo. Además, Cadillac, la marca preferida de muchas administraciones presidenciales anteriores, también produce las limusinas del presidente Trump.

"Esas Escalade son una fortaleza sobre ruedas hecha a medida y de alta seguridad. La conocemos como La Bestia", añadió el mandatario republicano, quien recordó que el respaldo que recibió la Escalade, presentada en 1998, por parte de artistas del hiphop y de la cultura popular contribuyó a transformar su imagen en un símbolo de estatus.

Tecnología avanzada y mejoras de rendimiento

De acuerdo con Cadillac, la Escalade 2026 incluye una pantalla curva de 55 pulgadas que abarca todo el ancho del vehículo, junto con un sistema de audio AKG opcional con hasta 42 altavoces. Asimismo, también es compatible con las funciones integradas de Google y ofrece la tecnología de asistencia al conductor manos libres Super Cruise.

Otras características disponibles para la comitiva del presidente estadounidense Donald Trump incluyen visión nocturna, una pantalla frontal a todo color, asistencia de estacionamiento automático mejorada y sistemas avanzados de seguridad, como asistencia de dirección en el punto ciego, alerta de cambio de carril y alerta de colisión.