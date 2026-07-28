¿Cuánto ganará Vozinha en Chile? Los detalles de su millonario contrato tras firmar con el Colo-Colo

El Club Social y Deportivo Colo-Colo, una institución deportiva con sede en Santiago, Chile, cuya actividad principal es el futbol, anunció el fichaje del guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el pasado 24 de julio. Sin embargo, la estrella de la Copa Mundial 2026 aún no ha llegado a Sudamérica.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el arribo a Chile del portero titular de la selección de Cabo Verde, figura en la última Copa del Mundo, previsto para este martes 28 de julio, se aplazó por retrasos en el trámite del visado para integrarse a Colo-Colo, el club con más títulos del país, con 34 campeonatos de Primera División.

Esto se debe a que, según la prensa chilena, el futbolista de 40 años tiene previsto viajar a Chile para realizar los exámenes médicos y firmar contrato con el club albo, pero los trámites tomarán más tiempo, dado que la llegada del jugador africano representa el movimiento de mayor repercusión mediática en el fútbol chileno, sin precedentes.

Por lo tanto, el jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el once ideal del Mundial 2026 a partir de los votos de los aficionados, concretó un acuerdo que no ha sido divulgado por el Cacique. No obstante, diversos medios chilenos han revelado algunas cifras del millonario contrato de Vozinha tras su fichaje oficial con Colo-Colo.

Contrato millonario para Vozinha en Chile

Tras dejar atrás su etapa en el GD Chaves de la Segunda División de Portugal, Vozinha estampó su firma con el club chileno Colo-Colo, donde el guardameta caboverdiano de 40 años triplicaría sus ingresos gracias a este acuerdo con los albos, que confiaron en el arquero de Cabo Verde pese a su edad y a su inexperiencia en Sudamérica.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el contrato de Vozinha con Colo-Colo mantendrá al caboverdiano vinculado a la institución durante 18 meses e incluirá una cláusula de extensión por un año adicional, según los objetivos cumplidos, por lo que el guardameta de Cabo Verde llegará a los 41 años en Chile.

Lea más sobre Nayib Bukele y la primera pantalla IMAX de El Salvador: ¿Qué ofrecerá esta tecnología?

Frente a este escenario, se estima que el sueldo de Vozinha alcanzará los US$51 mil (Q389 mil) mensuales, lo que lo colocará de inmediato entre los futbolistas mejor pagados de la liga chilena. Además, en Colo-Colo solo será superado por Arturo Vidal, ya que el centrocampista chileno, de 39 años, gana US$121 mil (Q922 mil) al mes.

Por consiguiente, el guardameta, que llega libre tras culminar su vínculo con el GD Chaves de la Segunda División de Portugal, habría elegido al líder de la liga chilena por la posibilidad real de jugar, garantía que no tenía en las otras ofertas, en las que veían en su figura una oportunidad de mercadear su imagen, sin considerar lo deportivo.

El heroico portero de 40 años

Vozinha tiene un alcance global impulsado por la viralidad en las redes sociales, ya que luego de hacerse famoso por sus actuaciones en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, ganó más de 30 millones de seguidores en Instagram y sus fanáticos lo catalogaron como el mejor portero del último certamen mundialista.

Dadas las circunstancias, su contratación es calificada como un "bombazo" mediático e internacional, amplificado por las plataformas digitales, donde es el guardameta con más seguidores, por encima del campeón del mundo con España y leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, quien no llega ni a los 29 millones, pese a su histórica trayectoria.