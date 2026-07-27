¿Se retira Slavko Vinčić? El anuncio, a días de haber dirigido la final de la Copa Mundial del 2026

Durante la mañana de este lunes 27 de julio, Slavko Vinčić, el árbitro esloveno que dirigió la final de la Copa Mundial del 2026 entre España y Argentina el pasado domingo 19 de julio, anunció su retiro de la actividad profesional a los 46 años, tras haber sido árbitro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde abril del 2010.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Futbol (NZS), que destacó la trayectoria del juez, nacido en la ciudad de Maribor, y aseguró que cerró su carrera "en la cima de este deporte", en referencia al encuentro disputado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde la Roja conquistó la segunda estrella mundialista de toda su historia.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", informó la NZS en un comunicado publicado en su sitio web, donde resaltó su estilo de control disciplinario firme y su serenidad en el campo en cada partido que dirigió.

Esto se debe a que, para la entidad eslovena, haber sido designado para conducir la definición de la Copa Mundial del 2026 "consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de toda la historia", ya que, en aquel encuentro, disputado en el MetLife Stadium, Slavko prefirió dejar jugar y no interrumpir el ritmo del juego de forma innecesaria.

La última actuación de Slavko Vinčić

Para muchos analistas, Slavko Vinčić no tuvo una buena actuación en la final de la Copa Mundial del 2026, ya que presuntamente se equivocó al cortar el juego de forma apresurada en una acción que terminó en gol de España por una supuesta falta sobre Nicolás Otamendi y fue muy severo con las tarjetas que le mostró a Enzo Fernández.

Sin embargo, la NZS recordó que Slavko Vinčić fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como el mejor árbitro de la Copa Mundial del 2026, dado que el organismo destacó "el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite" mostrado por el esloveno a lo largo del torneo.

Lea más: ¿Qué decía la carta de Infantino a Argentina tras la final de la Copa del Mundo? El texto sale a la luz

Por lo tanto, como reconocimiento a su actuación en la Copa del Mundo, el esloveno también recibió el prestigioso premio Giulio Campanati, entregado en Italia a los árbitros de mayor desempeño, de modo que las críticas internacionales quedaron en segundo plano frente a los galardones y reconocimientos otorgados a Slavko Vinčić.

Además, como Slavko Vinčić integraba el grupo de la FIFA desde el 2010, durante su carrera estuvo a cargo de varios partidos importantes en el futbol europeo. Entre ellos figuran la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid venció a Borussia Dortmund.

¿Por qué se retiró Slavko Vinčić?

Conforme a lo expuesto por el diario Sport, un periódico deportivo español editado en Barcelona, Slavko Vinčić quiso dejar el futbol en la cima tras alcanzar el mayor logro posible para un árbitro internacional, de manera que su último encuentro quedará marcado por la intensa final entre España y Argentina durante la Copa Mundial del 2026.

"Vinčić terminó por coronar una trayectoria que concluyó con el máximo reconocimiento posible para un juez", explicó la NZS, que recordó que su buen rendimiento en Eslovenia lo llevó a iniciar su recorrido internacional y que su crecimiento fue tal que, en los últimos años, dirigió partidos de las competiciones más importantes del mundo.