El polémico pasado de Slavko Vinčić: ¿Por qué fue detenido el árbitro de la final del Mundial 2026?

Durante la noche del pasado jueves 16 de julio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) designó al esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, como árbitro de la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de Argentina y España, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Sin embargo, el árbitro esloveno que dirigió el histórico partido entre Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos de Catar 2022 y tiene un historial favorable a la selección de España protagonizó, hace más de seis años, un escándalo que volvió a llamar la atención de los aficionados en las redes sociales tras conocerse su designación.

Conforme a lo expuesto por Grupo Clarín, el conglomerado de medios de comunicación más grande de Argentina, en mayo del 2020, cuando la pandemia de coronavirus recién comenzaba y regía una cuarentena estricta en prácticamente todo el mundo, Vinčić quedó involucrado en una redada policial en Bosnia y Herzegovina.

En mayo del 2020, Slavko Vinčić quedó en medio de una investigación sobre una banda internacional vinculada con casos de prostitución, venta ilegal de armas y tráfico de drogas, principalmente cocaína. Por ello, tras ser designado para dirigir la final del Mundial entre Argentina y España, el esloveno volvió a estar en el centro de la atención.

El episodio más polémico de Slavko Vinčić

El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue encontrado por la policía local en una cabaña abarrotada de personas en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, donde, pese a las estrictas restricciones sanitarias por el covid-19, había nueve mujeres y 26 hombres, más de 10 mil euros en efectivo, decenas de armas y una gran cantidad de cocaína.

La redada estaba relacionada con una investigación por prostitución, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, Vinčić sostuvo que había llegado al lugar para una reunión de negocios y las autoridades lo liberaron horas después, tras tomarle declaración como testigo, por lo que no fue acusado de los delitos investigados.

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No obstante, aunque a Vinčić no lo acusaron directamente, la Policía de Bijeljina lo mantuvo retenido durante unas horas por su presunto vínculo con Tijana Maksimović, más conocida como Tijana Ajfon, una influencer que en ese momento era investigada por proxenetismo, delito que onsiste en obtener beneficios a costa de la prostitución.

“Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Estaba sentado en una mesa cuando, de repente, vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido. Declaré como testigo y, cuando resultó que ni siquiera los conocía, me dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida“, aseguró.

¿Qué pasó con la carrera del esloveno después de su detención?

De acuerdo con OneFootball, una plataforma y aplicación móvil internacional dedicada al futbol, el incidente en Bosnia y Herzegovina no frenó su carrera, debido a que Slavko Vinčić continuó en la categoría de árbitros internacionales de la FIFA y recibió designaciones para algunos de los partidos más importantes del futbol europeo.

En mayo del 2022 dirigió la final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt y el Rangers. Dos años después, en junio del 2024, dirigió la final de la Champions League, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en Londres. Además, Slavko Vinčić arbitró la semifinal de la Eurocopa del 2024 entre España y Francia.